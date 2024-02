Windows dostanie nową funkcję. Wpłynie na obraz

Microsoft już w przyszłym miesiącu wprowadzi do Windowsa rozwiązanie, które może znacząco poprawić płynność gier.

W przyszłym miesiącu Microsoft ma oficjalnie zaprezentować nową funkcję w Windowsie, która ma ułatwić życie graczom. Pokaz odbędzie się 21 marca w trakcie DirectX State of the Union. Na scenie, razem z przedstawicielami firmy z Redmond, mają pojawić się także ludzie z NVIDII oraz AMD.

DirectSR, czyli nowość w Windowsie

Tą nowością jest technika o nazwie DirectSR. Kilka dni temu pojawiły się plotki na jej temat, a teraz wiemy, kiedy Microsoft oficjalnie pokaże ją światu. Nastąpi to, jak już wspominałem 21 marca 2024 roku w trakcie DirectX State of the Union. Na scenie pojawią się Shawn Hargreaves, i Austin Kinross z Microsoftu, a także Wessam Bahnassi z NVIDII oraz Rob Martin z AMD.

DirectSR to rozwiązanie, które polega na skalowaniu rozdzielczości w grach, co pozwala uzyskać lepszą płynność przy praktycznie niezauważalnej stracie na jakości obrazu (w zależności od ustawień). Działa podobnie do NVIDIA DLSS oraz AMD FidelityFX Super Resolution, zresztą obie firmy współpracowały z Microsoftem nad nową funkcją Windowsa.

Będzie to pierwsze podejście Microsoftu do techniki skalowania obrazu. DirectSR ma być rozwiązaniem uniwersalnym, które będzie działać na kartach graficznych różnych producentów (chociaż nie wiemy, co z Intelem). Z opisu wystąpienia dowiadujemy się, że nowość ma być przede wszystkim ułatwieniem dla twórców gier na komputery z Windowsem.

Jako że DirectSR ma być rozwiązaniem uniwersalnym, to zapewne nie będzie korzystać z indywidualnych możliwości kart graficznych, jak chociażby rdzenie Tensor w modelach NVIDIA GeForce. Dlatego też możemy podejrzewać, że pod kątem skuteczności nadal DLSS będzie wypadać najlepiej, ale z wnioskami lepiej poczekać do oficjalnych testów.

