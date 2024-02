Masz starszą wersję Windowsa? Microsoft zmusi Cię do aktualizacji

Jeśli masz starszą wersję Windowsa, to Microsoft zmusi cię do aktualizacji. Nie ma wyboru.

Microsoft poinformował, że starsze wersje Windowsa 11 wkrótce zostaną zaktualizowane do nowszej wersji. Aktualizacja będzie automatyczna, co oznacza, że użytkownicy nie mają większego wyboru.

Wymuszona aktualizacja Windowsa

Automatyczna aktualizacja dotyczy Windowsa 11 w wersji 22H2 oraz 21H2. Ten pierwszy właśnie wszedł w fazę końca wsparcia, a w przypadku drugiego stało się to w październiku zeszłego roku. Oba wydania zostaną automatycznie zaktualizowane do wersji 23H2, która do tej pory była opcjonalna.

System Windows 11 w wersji 23H2, znany również jako aktualizacja Windows 11 2023, wchodzi teraz w nową fazę wdrażania. Rozpoczynamy automatyczną aktualizację kwalifikujących się urządzeń z systemem Windows 11 do wersji 23H2. Ta automatyczna aktualizacja jest skierowana do urządzeń z systemem Windows 11, które osiągnęły lub zbliżają się do końca okresu obsługi i jest zgodna ze szkoleniem opartym na uczeniu maszynowym (ML), z którego korzystaliśmy do tej pory. Będziemy nadal szkolić nasz inteligentny model ML, aby bezpiecznie wdrażać tę nową wersję systemu Windows etapami, aby zapewnić płynną aktualizację.

- poinformował Microsoft na swojej stronie.

Co ważne, Windows 11 23H2 ma takie same wymagania, jak wcześniejsze wersje systemu operacyjnego. Tym samym wszystkie komputery, którego mają zainstalowane oprogramowanie, kwalifikują się do aktualizacji.

