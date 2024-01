Pierwsza taka zmiana w Windowsie od czasów Visty

Windows 11 doczekał się pewnej aktualizacji. Jest to pierwsza tego typu zmiana od czasów Windowsa Visty.

Najnowsza wersja Windowsa 11, oznaczona jako Insider Preview Build 26040 (kanał Canary), doczekała się pewnej zmiany. Tak po prawdziwe to dotyczy to nie tyle samego systemu operacyjnego, co jego instalatora. Po raz pierwszy od czasów Visty został on odświeżony.

Nowy instalator Windowsa

Nowy instalator Windows 11 przeszedł małą metamorfozę. Jest teraz dużo przyjemniejszy dla oka, oszczędniejszy i lżejszy. Dużo lepiej współgra z aktualnymi standardami i samym systemem operacyjnym. Jednocześnie Microsoft zapewnia, że użytkownicy nie mają powodów do obaw. Wszystkie dotychczasowe funkcje zostały na swoim miejscu. Zmienił się tylko wygląd.

Wszystkie funkcje nadal będą obsługiwane przy czystej instalacji Windowsa.

- pisze Microsoft.

Może się wydawać, że to drobiazg, ale dla kogoś, kto często odświeża swój komputer i wiele razy instaluje Windowsa, to spora i pewnie wyczekiwana zmiana. Widać to po reakcji NTDEV-a, który bardzo się ze zmiany ucieszył i na Twitterze napisał, że stało się niemożliwe.

Zmiana na razie dostępna jest w testowej wersji Windowsa. Do zwykłych użytkowników trafi zapewne wraz z najbliższą, dużą aktualizacją. Być może będzie to Windows 11 2H24 lub Windows 12.

