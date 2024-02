Microsoft potwierdza. Nowy system operacyjny to nie jest Windows 12

Już wiemy, że kolejna wielka aktualizacja systemu operacyjnego Microsoftu nie otrzyma nazwy Windows 12.

Od kilku tygodni krążyły plotki o nowe wersji Windowsa, która ma trafić do użytkowników jeszcze w tym roku. Niektóre źródła podawały, że ma to być Windows 12, a inne sugerowały, że to po prostu ogromna aktualizacja, oznaczona jako Windows 11 24H2. W końcu dowiedzieliśmy się, która opcja jest prawdziwa.

Windows 11 24H2

W najnowszym wpisie na oficjalnym blogu Microsoftu pojawiła się informacja, że tegoroczna, duża aktualizacja Windowsa będzie oznaczona właśnie jako Windows 11 24H2. Firma z Redmond przy okazji przyznała, że zostanie ona wydana dopiero na jesień, która kalendarzowo zaczyna się pod koniec września.

Czy to oznacza, że Windows 11 24H2 wprowadzi mniej nowości, niż Windows 12? Prawdopodobnie nie. Aktualizacja ma się w dużej mierze skupiać na możliwościach związanych ze sztuczną inteligencją. Mówi się wręcz o zupełnie nowej erze i urządzeniach określanych mianem AI PC.

Decyzja Microsoftu wydaje się rozsądna. Wprowadzenie nowego systemu jako Windows 12 automatycznie sprawiłoby, że jedenastka stałaby się przestarzała i jej adopcja, która już nie jest najlepsza, praktycznie stanęłaby w miejscu. Z drugiej strony użytkownicy nowej wersji mogliby narzekać na małą liczbę zmian i nowości skupione w głównej mierze wokół sztucznej inteligencji.

Zobacz: Google ocali twój komputer przed wyrzuceniem na śmietnik

Zobacz: Microsoft Edge kradł, ale się nie cieszył

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: muhammad Kuswari Putra / Shutterstock.com

Źródło tekstu: ExtremeTech