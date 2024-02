Google ocali twój komputer przed wyrzuceniem na śmietnik

Nie wyrzucaj, zainstaluj ChromeOS Flex – przekonuje Google. W obliczu końca wsparcia dla Windows 10 jest to rozsądna, choć daleka od perfekcji alternatywa.

Jak wiadomo, już w październiku 2025 roku Microsoft zamierza porzucić system Windows 10, a co za tym idzie – użytkowników, których komputery nie kwalifikują się do instalacji nowszego Win 11. I nie jest to wbrew pozorom problem marginalny, gdyż wedle statystyk takich urządzeń może być nawet 240 mln.

Ale tu cały na biało wchodzi Google i jak przekonuje, ma gotowe rozwiązanie. Jest nim ChromeOS Flex, wariant systemu ChromeOS przygotowany z myślą o instalacji na starszych maszynach, nominalnie sprzedawanych z Windowsem bądź macOS.

Ponieważ setki milionów urządzeń z systemem Windows 10 wkrótce utracą wsparcie, gdyż nie kwalifikują się do najnowszej wersji systemu Windows, znalezienie sposobu na zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości tych urządzeń powinno być najwyższym priorytetem (...) Dzięki ChromeOS Flex firmy mogą wyposażyć w nowy i automatycznie aktualizujący się system operacyjny swoją obecną flotę urządzeń

– przekonuje Google w poście na swym blogu.

Nie ukrywajmy, ChromeOS Flex nie jest perfekcyjny i nawet na tle swego pobratymca nie wypada zbyt widowiskowo. Nie wspiera m.in. aplikacji na Androida ze Sklepu Play ani maszyn wirtualnych z systemem Windows. Dla osób tkwiących w ekosystemie Microsoftu decydujący może być zwłaszcza ten drugi czynnik, choć zastosowanie lekkiego i bezpiecznego systemu na maszynach typowo biurowych brzmi sensownie.

Nawet pomimo tego, że ChromeOS Flex ma również problemy z obsługą wielu interfejsów charakterystycznych dla komputerów sprzed lat, takich jak modemy sieci komórkowej, napędy optyczne czy FireWire. Ba, nie obsługuje nawet czytników biometrycznych oraz rysików.

Tak więc lista kompromisów jest naprawdę długa i szczerze mówiąc, chyba dość skutecznie skłania do zastanowienia się nad inną alternatywą, a mianowicie jedną z dystrybucji Linuksa. Niemniej gdyby ktoś miał decydować między utylizacją komputera a ChromeOS Flex, to wybór zdaje się być oczywisty. No i może system Google finalnie odzyska trochę użytkowników po ostatnich spadkach.

