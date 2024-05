Windows żegna się z kilkoma aplikacjami. Z nich już nie skorzystasz

Windows 11 w tym roku doczeka się dużej aktualizacji, oznaczonej jako 24H2. Wraz z nią pożegnamy się z kilkoma aplikacjami.

Windows 11 w tym roku otrzyma ogromną aktualizację, znaną jako 24H2. Będzie to jedna z największych paczek ze zmianami w historii, która między innymi wprowadzi do systemu nową wersję Copiloita, czyli asystenta AI. Jednak tym razem skupmy się nie na tym, co do systemu zostanie dodane, a na tym, co zostanie z niego usunięte.

Windows 11 24H2 żegna się z tymi aplikacjami

Wraz z aktualizacją Windowsa 11 do wersji 24H2 z systemu zniknie kilka aplikacji. Pierwszą ofiarą Microsoftu będzie Cortana. To akurat wydaje się całkowicie uzasadnione, bo dotychczasowy asystent nie cieszył się dużym powodzeniem wśród użytkowników, a do tego zostanie zastąpiony przez Copilota. Można powiedzieć, że Cortana zostanie wymieniona na nowy, lepszy model.

Poza tym z Windowsa 11 znikną też aplikacje WordPad (uproszczona wersja Worda, która w systemach Windows jest od wersji 95), rejestrator kroków, który służył do odtworzenia danego problemu oraz Windows Mixed Reality. Jednocześnie w systemie nadal pozostanie aplikacja HoloLens.

Co do wyżej wymienionych aplikacji możemy mieć pewność, że wraz z wersją Windows 11 24H2 zostaną usunięte z systemu operacyjnego. Jednak nie można wykluczyć, że ostateczna lista będzie jeszcze dłuższa, w końcu oprogramowanie Microsoftu ma wiele zbędnych programów, które używane są w porywach przez kilka osób na całym świecie.

Zobacz: Windows 11 z kolejnymi zmianami. Dotyczą ważnej funkcji

Zobacz: Windows poprawi wydajność w grach, ale tylko na konkretnych PC-tach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: tomeqs / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCGamer