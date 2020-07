Windows 10 otrzymuje przyśpieszenie sprzętowe dla procesorów kart graficznych AMD oraz Intela

Wcześniej w tym miesiącu Nvidia opublikowała nowe sterowniki, teraz zrobiło to AMD, a wkrótce dołączy do nich Intel. Wszystkie łączy jedno - wprowadzenie przyśpieszenia sprzętowego dla procesora karty graficznej. Co to oznacza w praktyce?

Hardware-accelerated GPU scheduling - w skrócie HAGS, a po polsku po prostu "planowanie przyspieszanego sprzętowo procesora karty graficznej" - to funkcja, która w Windows 10 pojawiła się wraz z aktualizacją Maj 2020 i Windows Display Driver Model (WDDM) w wersji 2.7. Polega ona na tym, że część zadań wymagających korzystania z pamięci operacyjnej bierze na siebie procesor karty graficznej, co odciąża procesor komputera i pozwala osiągnąć lepszą wydajność. Ma się to przekładać na kilku-kilkudziesięcioprocentową poprawę płynności oraz responsywności. Dotyczy to zwłaszcza gier, przy których maszyna wykorzystuje intensywnie kartę graficzną i pamięć RAM.

Nvidia już wcześniej opublikowała sterowniki do swoich kart graficznych, które umożliwiają działanie z funkcją HAGS, teraz zrobiło to AMD. Jak na razie sterownik 20.5.1 dostępny jest w wersji beta i przeznaczony tylko dla dwóch serii - Radeon 5700 oraz Radeon 5600. Wsparcie dla serii Ryzen, Vega czy Navi pojawi się dopiero za jakiś czas. Z kolei Intel dopiero zapowiedział, że planowanie przyspieszanego sprzętowo procesora karty graficznej pojawi się w następnych, dedykowanych WDDM 2.7 sterownikach.

Jeśli masz kartę graficzną z dwóch wspomnianych serii Radeon, możesz włączyć funkcję HAGS, otwierając Ustawienia, a następnie przechodząc do działu System, a tam Ekran i Ustawienia grafiki. Należy przesunąć suwak przy tej funkcji na pozycję "włączone". A czy warto? Spróbować na pewno nie zaszkodzi, ale to, jakie zyska się efekty, zależy od samej konfiguracji sprzętu oraz gry, która będzie korzystać z tej funkcji.

GPU scheduling

GPU scheduling

