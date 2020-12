Windows 10: naprawiono bug uniemożliwiający zapamiętanie haseł

W listopadzie Microsoft zaczął otrzymywać zgłoszenia od użytkowników Windows 10, które donosiły, że system nie zapamiętuje haseł Chrome, Edge, OneDrive i innych aplikacji. Teraz wyszła do niego łatka.

Na szczęście problem ten dotyczy niewielkiej ilości użytkowników. A polega on na tym, że w wielu aplikacjach hasła nie są zapamiętywane i tak za każdym razem, kiedy chcesz na przykład zalogować się do OneDrive, musisz wpisać login i hasło. Nie jest to jakaś poważna dysfunkcja Windows 10, ale może być na dłuższą metę uciążliwa. Pojawia się w edycjach systemu od 2004 w górę. A skąd się wzięło takie zachowanie? Badacz Google, Tavis Ormandy, wykrył, że winę ponosi Task Scheduler, czyli harmonogram zarządzania procesami, który kasuje zapamiętaną zawartość LSASS - procesu odpowiadającego m.in. za bezpieczeństwo i szyfrowanie kluczy w DPAPI.

W chwili obecnej Microsoft ma już gotową łatkę, a jako pierwsi korzystają z niej uczestnicy programu Windows Insider. Do powszechnego użytku wejdzie dopiero podczas większej aktualizacji, zaplanowanej na marzec 2021 roku. Warto dodać, że kasowanie LSASS ma także inny efekt - kasuje ciasteczka przeglądarek. To zaś zostanie naprawione podczas najbliższego Patch Tuesday.

