Microsoft zdradza, jak zmieni się Windows 10

Uczestnicy programu Windows Insider otrzymali w nocy Preview Build 20161 systemu Windows 10. Wiemy dzięki temu, co planuje Microsoft i możemy zobaczyć m.in. potencjalne zmiany wizualne w menu Start.

Dlaczego tylko "potencjalne"? Otóż Windows 10 Insider Build 20161 pojawił się na kanale Dev, w którym Microsoft testuje nowe elementy, ale nie ma pewności, czy wejdą one do powszechnych edycji Windows 10. Jest to swoisty poligon testowy, na którym Insiderzy i deweloperzy testują i oceniają proponowane zmiany.

Pierwszą, najbardziej rzucającą się w oczy, jest zmiana wyglądu menu Start. Zastosowano tu wzornictwo Fluent Design, co pozwoliło na usunięcie tła z ikonek aplikacji, które również uległy lekkim zmianom. Ponadto tło menu Start może dostosowywać się kolorystycznie do dominującej w tapecie pulpitu barwy. Najlepiej pokazać to na przykładach. Tak wygląda obecnie stosowane menu:

Tak natomiast po zastosowaniu Fluent Design:

Druga zmiana dotyczy korzystania z kombinacji klawiszy Alt + Tab. Obecnie pozwala ona na wyświetlenie wszystkich aktywnych okien. Każda aktywna aplikacja ma jedną pozycję, dlatego np. jeśli masz w przeglądarce cztery otwarte zakładki, zobaczysz otwartą tylko aktywną. W pokazanej zmianie każda z zakładek ma swoje osobne miejsce, dzięki czemu można błyskawicznie przeskoczyć do wybranej. Przyznam, że to bardzo wygodne rozwiązanie.

Trzecia zmiana to pasek zadań - pojawią się nowe opcje jego personalizacji, co Microsoft pokazuje na poniższych przykładach. Zwraca uwagę możliwość dodania powiązanych telefonów oraz konta Xbox.

Kolejne zmiany to ulepszenie w wyświetlaniu powiadomień, a także używaniu systemu w Trybie Tableta. Na koniec zaprezentowano nowy, rozbudowany Kalkulator - pojawił się szereg dodatkowych opcji związanych z wykresami oraz bardziej złożonymi obliczeniami.

Wszystkie zmiany prezentują się ciekawie i miło by było, gdyby znalazły się w stabilnej wersji Windows 10.