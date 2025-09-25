Użytkownicy iPhone nie będą skazani na Apple Watcha. Idą zmiany

W porównaniu do Androida, mamy, chociażby mniejszą kontrolę nad powiadomieniami, a i przesyłanie plików na zegarek jest niemożliwe. To jednak tylko moje wrażenia z kontaktów z HarmonyOS. W przypadku WearOS ograniczenia są jeszcze większe. Możemy zapomnieć o rozmowach, czy synchronizacji z Apple Health. Odpowiadanie na powiadomienia także odpada. Jednak serwis macworld.com odkrył, że to się może wkrótce zmienić.

iOS z obsługą zewnętrznych zegarków

Wskazują na to zmiany w kodzie odkryte w wersji beta iOS 26.1. Odnalezione zmiany mają dotyczyć powiadomień, oraz prostszego łączenia akcesoriów z iPhonem. Ma to być jasny znak, że Apple pracuje nad lepszą integracją urządzeń firm zewnętrznych. Jak jednak podkreśla macworld, zmiana ta wcale nie musi być globalna. Serwis podejrzewa, że ta będzie miała charakter lokalny na terenie Unii Europejskiej ze względu na to, jakie naciski kładzie KE na Apple. To jednak tylko spekulacje.