Urzędomat przyjmie o każdej porze. Rewolucja w Toruniu

Automaty paczkowe firm kurierskich to już stały element krajobrazu polskich miast i miasteczek, ale na dostawach towarów ze sklepów online potencjał takich maszyn się nie kończy. Coraz częściej powstają tzw. urzędomataty, czyli automaty ułatwiające załatwianie spraw w różnych instytucjach.

Teraz takim urządzeniem pochwaliło się Starostwo Powiatowe w Toruniu. Pomysł nie wziął się znikąd: urzędnicy podają, że tylko w 2025 roku tamtejszy Wydział Komunikacji i Transportu wydał aż 18 tysięcy dowodów rejestracyjnych, czyli średnio 70 dokumentów każdego dnia. Żeby skrócić kolejki i dać możliwość odbioru po godzinach pracy urzędu, zachęca się mieszkańców do odbioru właśnie przez urzędomat.

Jak to działa w praktyce? Przy składaniu nowego wniosku trzeba zaznaczyć, że dokument ma trafić do urzędomatu. Gdy będzie gotowy, przychodzi SMS z kodem PIN, a na odbiór jest 48 godzin od powiadomienia. Na ekranie urządzenia wpisuje się numer telefonu i PIN, choć może być też prośba o podpis na ekranie. Całość przypomina więc zakupy online z odbiorem w automacie paczkowym.

Oczywiście nadal można odebrać dokument tradycyjną drogą, czyli w urzędowym okienku i porozmawiać z pracownikiem. Co ciekawe, z urzędomatu da się też pobrać bilet kolejkowy na wizytę bez wcześniejszej rejestracji internetowej, ale liczba takich biletów jest ograniczona.