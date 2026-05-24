TSMC ma rekordowe zyski, a pracownicy szykują strajk

Tajwański producent układów scalonych notuje wysokie zyski. Jednocześnie firma mierzy się z niezadowoleniem załogi. Możliwe są zakłócenia w globalnych dostawach elektroniki.

Marian Szutiak (msnet)
18:09
Rosnące przychody i koszty inwestycji

TSMC zamknęło pierwszy kwartał ze znacznym wzrostem przychodów. Zysk netto firmy wzrósł o 58% w ujęciu rocznym. Napędza to duży popyt na systemy do sztucznej inteligencji. Wyniki finansowe są obecnie najwyższe w całej historii przedsiębiorstwa.

Utrzymanie pozycji na rynku wymaga jednak dużych nakładów kapitałowych. Firma buduje obecnie dwanaście nowych fabryk jednocześnie. Inwestycje mają zapewnić przewagę w produkcji chipów w procesach 2 nm oraz 1,4 nm. Zarząd szuka jednak oszczędności w kosztach operacyjnych. Działania te obejmują również redukcję wydatków na personel.

Mniejsze premie i reakcja załogi

Władze firmy planują zmiany w systemie wynagrodzeń. W sieci pojawiły się informacje o przygotowywanych cięciach premii pracowniczych. Wywołało to szybką reakcję zatrudnionych osób. Lokalne grupy na Facebooku są pełne wpisów od niezadowolonych pracowników.

Zatrudnieni narzekają na długie zmiany i wysoki poziom stresu. Wskazują, że zarząd stawia interesy inwestorów ponad poziom wynagrodzeń załogi. Krytykują nagłe zmiany wewnętrznej polityki. Deklarują także całkowity spadek zaufania do pracodawcy.

Groźba strajku na wzór rywala

Niezadowolenie wewnątrz firmy przeradza się w plany protestów. Pracownicy tajwańskich fabryk rozważają masowe odejście od stanowisk pracy. Chcą zastosować taktykę podobną do tej u głównego rynkowego rywala. Rozmowy o strajku zyskują rosnące poparcie we wszystkich grupach pracowniczych.

Podobna sytuacja miała miejsce w południowokoreańskim Samsungu. Firma uniknęła strajku w ostatniej chwili dzięki podpisaniu umowy ze związkiem zawodowym. Potencjalne straty z powodu przestoju szacowano na 66 miliardów dolarów. Zarząd przeznaczył ostatecznie ponad 26 miliardów dolarów na fundusz premiowy dla załogi fabryk.

Ryzyko dla światowego rynku

Pozycja TSMC na Tajwanie jest bardzo silna. Społeczeństwo postrzega firmę jako główny element bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Otwarte konflikty pracownicze w tym przedsiębiorstwie zdarzają się rzadko. Obecna sytuacja budzi duże obawy rynku technologicznego.

Firma produkuje najważniejsze procesory dla smartfonów, kart graficznych i serwerów. Brak szybkiego porozumienia zarządu z pracownikami może doprowadzić do zatrzymania linii produkcyjnych. Taki scenariusz wywoła globalne problemy z dostępnością podzespołów. Zarząd TSMC musi szybko zająć stanowisko w sprawie spornych premii.

Źródła zdjęć: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Headlines