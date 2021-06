Netflix: co obejrzeć? 26 - 27 czerwca 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co naprawdę warto obejrzeć.

Wczoraj w serwisie Netflix pojawił się drugi sezon brytyjskiego serialu The A List. Co się stanie, jeśli na odludnej wyspie zbierzemy młodzież i dodamy posypkę ze zjawisk nadprzyrodzonych? Romanse, przyjaźnie i zdrady będą przeplatać się z magią. Pierwszy sezon zrealizowało brytyjskie BBC, jednak drugi sezon to już autorskie dzieło Netfliksa i ma on 8 odcinków.

Meksykańska seria Dom kwiatów doczekała się trzech sezonów serialu, jednego spin-offa i teraz kolejnego filmu, który jest właściwie sequelem serialu. Tym razem fani meksykańskiej telenoweli łączącej cechy thrillera i czarnej komedii (tego jest tu wyjątkowo dużo). W środę pojawił się Dom kwiatów – film. W tej produkcji rodzeństwa de la Mora włamuje się do rodzinnego domu, by odzyskać cenny skarb.

W kończącym się właśnie sezonie anime studia Orange i Bones odpowiadały za produkcję anime Godzilla Singular Point. Wraz z zakończeniem emisji w japońskiej telewizji cały serial pojawił się na Netfliksie. Możemy tam zobaczyć jak ekscentryczna studentka i specyficzny inżynier trafiają na trop dziwnych zjawisk. Okazuje się, że czeka ich walka z czymś naprawdę potwornym.

