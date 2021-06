Netflix: co obejrzeć? 12 - 13 czerwca 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Przedwczoraj oficjalnie zadebiutował na Netfliksie program Smaczne, świeże i smażone. To pozycja dla wszystkich, którzy kochają dobrze zjeść. Będziemy towarzyszyli krytykowi Daymowi Dopsowi w jego wyprawach do najpopularniejszych amerykańskich restauracji, by znaleźć najlepsze, najświeższe wersje smażonych potraw.

Dzień później pojawiła się druga część francuskiego serialu Lupin. W serwisie pojawiło się zatem pięć kolejnych odcinków. W kwietniu Netflix wyjawił, że pierwsza część była najchętniej oglądaną produkcją w serwisie podczas całego pierwszego kwartału. Teraz zobaczymy, czy druga część naśladowcy Arsène'a Lupina powtórzy jej sukces.

Wczoraj pojawił się również indyjski film Skater Girl. Jak można się domyślić opowiada on o młodej dziewczynie z indyjskiej wioski, której życie zmienia jazda na deskorolce. Wielkim wyzwaniem okaże się walka o budowę własnego skate parku. To opowieść dla tych, którzy lubią filmy o dojrzewaniu.

To jednak wcale nie jest koniec produkcji, które zadebiutowały wczoraj. Trese to unikalny przykład filipińskiego anime. Powstało ono na podstawie komiksu opowiadającego o Aleksandrze Trese, detektyw zajmującej się przestępstwami związanymi ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. Niestety, ale Manila okazuje się być pełna istot z filipińskiego folkloru. Nie zawsze są to miłe stworzenia.

