Netflix: co obejrzeć? 22 - 23 maja 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Wczoraj w serwisie Netflix zadebiutował drugi sezon komedii Sąsiad, która opiera się na komiksie o tym samym tytule. Hiszpańska produkcja przybliża nam superbohatera z przypadku. Kiedy okazuje się, że Javi jakimś cudem opanował swoje supermoce, okazuje się, że pojawia się konkurencja. Dochodzą też przybysze z kosmosu. Drugi sezon ma 8 odcinków.

Też osiem odcinków i też hiszpańskojęzyczny. W środę zadebiutował drugi sezon serialu Kto zabił Sarę? Alex spędził całe lata w więzieniu za zabójstwo siostry, którego nie dokonał. Teraz nasz bohater pozna ciemną stronę życia swojej siostry i pogodzi się z tym, że tak naprawdę jej nie znał. Wszystko to, by dokonać zemsty.

We wtorek zadebiutował z kolei indyjski film Sardar’s Grandson opowiadający o dzielnym i kochającym wnuku. Jest on już co prawda dorosły, ale życzenie umierającej dziewięćdziesięcioletniej babci jest święte. Wyrusza on zatem w zabawną podróż z USA przez Indie do Pakistanu.

A może połączenie filmów o zombie i o zuchwałych rabusiach? Film Zacka Snydera Armia umarłych opowiada właśnie o tym. Tutaj widzimy najemników, którzy wdzierają się do opanowanego przez zombie Las Vegas. Film zadebiutował w serwisie Netflix wczoraj, więc pachnie jeszcze nowością.

