Netflix: co obejrzeć? 29 - 30 maja 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Wczoraj w serwisie Netflix oficjalnie powrócił piąty sezon serialu Lucyfer. To jedna z najpopularniejszych produkcji na platformie. W drugiej części piątego sezonu Lucyfer wróci z piekła po to, by udobruchać Chloe. Jak widać nawet diabeł może mieć problemy i postara się poprawić humor człowiekowi.

Już za niecałe dwa tygodnie rozpoczną się przeniesione z zeszłego roku Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. To dobry moment, by obejrzeć film o jednym z najlepszych piłkarzy zeszłego stulecia. Roberto Baggio to zdecydowanie jeden z nich. W środę pojawił się film Roberto Baggio: Boski Kucyk, który opowiada o 22 latach kariery tego włoskiego piłkarza.

W czwartek pojawiło się z kolei anime Eden. Akcja dzieje się w przyszłości. W mieście Eden 3 mieszkają same roboty. Ludzi już nie ma, a roboty nauczone są wierzyć, że to mit i zakazana historia. Dwa roboty znajdują jednak ludzkie dziecko i w tajemnicy postanawiają wychować dziewczynkę z dala od Edenu. Dzieło Justina Leacha (Ghost in the Shell 2) i reżysera Yasuhiro Iriego (Fullmetal Alchemist).

Lubicie wzruszające filmy? Tego samego dnia pojawił się film Błękitny cud. To opowieść o wychowawcy i jego podopiecznych z niedofinansowanego sierocińca. Łączą oni siły z gburowatym kapitanem i razem startują w konkursie rybackim, gdzie do wygrania są duże pieniądze.

