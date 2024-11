AliExpress odpala promocję na hit Xiaomi. Cena jest absurdalnie niska

AliExpress nie przestaje zadziwiać promocjami na tanią elektronikę. Tym razem naszą uwagę zwróciła świetna okazja na bardzo przydatny gadżet Xiaomi – soniczną szczoteczkę do zębów Xiaomi Mijia T100.

Soniczne szczoteczki do zębów to w dzisiejszych czasach najlepszy sposób na zadbanie o higienę jamy ustnej. Tego rodzaju szczoteczka ma obrotową końcówkę, która nie tylko ułatwia czyszczenie zębów i dziąseł polecanymi przez specjalistów ruchami okrężnymi, ale także wykonuje ruchy wymiatające, a do tego emituje fale dźwiękowe, które pozwalają na skuteczne oczyszczanie trudno dostępnych miejsc z płytki nazębnej i kamienia. Wibracje docierają na głębokość nawet 4 mm od włókien końcówki.

Xiaomi Mijia T100 za parę złotych na AliExpress

Xiaomi Mijia T100 to nowoczesna szczoteczka soniczna, która wyróżnia się klasycznym, prostym designem, plastikową obudową i klasą wodoszczelności IPX7. Zainstalowany silnik wytwarza do 16 500 drgań na minutę, co pozwala skutecznie usunąć kamień oraz redukować przebarwienia powstałe na zębach.

Szczoteczka Xiaomi Mijia T100 jest wyposażona w dwa tryby pracy (standardowy i delikatny), ma też funkcję przypomnienia o zmianie pozycji po upływie 30 sek. Urządzenie zatrzymuje się automatycznie po 2 minutach.

Na jednym naładowaniu Xiaomi Mijia T100 może działać nawet 30 dni. Szczoteczka jest bardzo lekka – waży zaledwie 46 gramów, czyli o połowę mniej niż podobne produkty. Świetnie się więc sprawdzi podczas podróży.

W polskich sklepach Xiaomi Mijia T100 kosztuje około 50 zł, co jest ceną konkurencyjną dla większości podobnych urządzeń, które wiążą się z wydatkiem nawet kilkasut złotych. W promocji na AliExpress szczoteczkę można mieć za jedyne… 6,74 zł, bez żadnych dodatkowych opłat. To nie pomyłka, to cena jednej coli (swoją drogą – szkodliwej dla uzębienia).

Dostawa realizowana jest za darmo za pomocą InPostu czy DHL, a na przesyłkę trzeba będzie zaczekać maksymalnie 10 dni. Może to też dobry pomysł na prezent na zbliżające się święta?



