Rząd da 1200 zł, ale nie przegap terminu. Ostatni dzwonek

O tym, gdzie i w jaki sposób składać wniosek pisaliśmy już na łamach Telepolis.pl. Specjalnie z myślą o zapominalskich, przypominamy fakt, że wrzesień jest ostatnim miesiącem, kiedy ten wniosek można złożyć.

Bon energetyczny to ostatnio jeden z bardziej gorących tematów. To nic innego, jak pomocna dłoń od polskiego rządu, skierowana do osób, które tego potrzebują. Ze wsparcia może skorzystać około 3,5 mln gospodarstw domowych. Należy tylko złożyć wniosek w odpowiedniej formie i terminie. Wniosek najwygodniej złożyć za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel, można też pofatygować się osobiście do urzędu gminy. W jednym z artykułów, wyjaśniliśmy w jaki sposób złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji mObywatel, wyjaśniliśmy od A do Z, na czym polega cały proces.

Zgodnie z założeniem programu, pieniądze powinny być wypłacone do końca 2024 roku. Przypominujmy, bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Na wysokość bonu wpływa także inny czynnik, liczba osób w gospodarstwie.

Na jak duże wsparcie można liczyć?

Osoby samotne mogą dostać maksymalnie 300 zł wsparcia. W przypadku 2-3 osób w gospodarstwie, maksymalna kwota wyniesie 400 zł, a przy 4-5 osobach - 500 zł. Najwięcej otrzymają gospodarstwa domowe składające się z 6 lub więcej osób, tu dostaną one aż 600 zł. W przypadku korzystania z elektrycznego ogrzewania, wszystkie kwoty podwajają się i wynoszą odpowiednio 600, 800, 1000 oraz 1200 zł.

