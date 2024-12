Poczta Polska z nową usługą. Klienci już mogą skorzystać

Poczta Polska wyszła na przeciw klientom i poinformowała ich, że w 444 placówkach na terenie naszego kraju można nabyć już bilety autobusowe na FlixBusa. Jest to kolejna część realizacji planu transformacji tej instytucji.

Informację odnośnie sprzedaży biletów na FlixBusa ogłoszono podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Poczty Polskiej i przewoźnika. Oba podmioty rozpoczęły współpracę, w ramach której w placówkach poczty ruszył program pilotażowy sprzedaży biletów na połączenia oferowane przez FlixBusa.

Zakup biletów będzie możliwy na ten moment, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Zabrzu, Chorzowie, Częstochowie, Bielsku-Białej, Radomiu i Tarnowie. Szczegółowy wykaz miast oraz placówek dostępny jest na stronie internetowej przewoźnika.

Płatności będzie można dokonać gotówkowo lub bezgotówkowo, w zależności od preferencji podróżującego. Po opłaceniu rezerwacji, jej potwierdzenie jest automatycznie wysyłane na e-maila, a na życzenie może zostać wydrukowane.

Wprowadzenie do oferty biletów popularnego przewoźnika to element realizacji ogłoszonego Planu Transformacji. Zakłada on przekształcenie Spółki w nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-cyfrową. Jednym z elementów tej zmiany jest wprowadzanie atrakcyjnych dla Klienta usług.