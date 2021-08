Orlen Paczka: automaty paczkowe staną we wrześniu, usługa rusza jesienią

InPostowi przybędzie wkrótce nowa konkurencja. Orlen, zgodnie z zapowiedziami, rusza z usługami kurierskimi pod nazwą „Orlen paczka”. Już w nachodzącym miesiącu w polskich miastach staną automaty paczkowe.

Kiedy Orlen przejął sieć sprzedaży RUCH, zapowiadał, że ma wobec tej spółki nowe plany. Jednym z nich ma być uruchomienie usług kurierskich z wykorzystaniem m.in. automatów paczkowych, analogicznych do tego, co oferuje dziś InPost.

Jak dziś ujawnił Orlen, automaty usługi „Orlen paczka” już we wrześniu staną w ok. 200 dostępnych całodobowo miejscach, w wielu polskich miastach. Uruchomienie usługi zostało zaplanowane na jesień, a do końca tego roku nadawanie i odbieranie paczek będzie dostępne w ponad 5,5 tys. punktów, w tym nie tylko w automatach, ale także na stacjach benzynowych Orlen oraz w punktach sprzedaży RUCH.

Klienci będą mogli też korzystać z aplikacji mobilnej, która m.in. pozwoli bezdotykowo odebrać przesyłkę z automatu paczkowego. Czas dostawy przesyłek do punktu ma wynosić 1-2 dni. Do końca 2022 roku sieć automatów paczkowych Orlenu będzie liczyła już blisko 2 tys. urządzeń.

Jednocześnie RUCH rozwija współpracę z e-sklepami, by ich klienci mogli zamawiać przesyłki i odbierać je w automatach oraz w pozostałych punktach. Orlen przekonuje, że integracja sklepów on-line z nową usługą kurierską jest prosta i szybka. Dostępna będzie na platformach e-commerce w Polsce.

Sklepy internetowe, które chcą wdrożyć nową usługę, będą mogły skorzystać ze specjalnej promocji na start. Zapoznać się z nią można, zostawiając zgłoszenie na stronie https://www.paczkawruchu.pl/orlenpaczka. Ponadto RUCH zaoferuje sklepom pełne wsparcie handlowe i marketingowe oraz pomoc w procesie integracji.

Źródło zdjęć: Orlen

Źródło tekstu: Orlen