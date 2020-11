Orlen wykupił Ruch i zapowiada m.in. rozwój usług kurierskich

PKN Orlen objął akcje nowej emisji Ruchu, stanowiące 65% jego kapitału. Ale w Ruch będzie inwestować nie tylko Orlen, ale również Alior Bank, PZU i PZU Życie. Dlaczego?

Akcje zostały objęte przez Orlen w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Ruchu. Na walnym zgromadzeniu Alior Bank zawarł z Orlenem i Grupą PZU porozumienie dotyczące dalszej inwestycji w Ruch - docelowo Orlen ma mieć 65% akcji Ruchu, Alior Bank - 6%, a PZU i PZU Życie - 29%. Daniel Obajtek, prezes Orlenu (zdjęcie powyżej) zapowiedział: "Na bazie spółki Ruch chcemy m.in. rozwijać segment usług kurierskich oraz nowe formaty gastronomiczno-sklepowe". Nie poinformował, ile zapłacił za objęte akcje Ruchu, ale jeszcze w czerwcu „Puls Biznesu” podał nieoficjalną informację, że koncern paliwowy zainwestuje w niego 130 mln zł, a do tego 58 mln dołożą PZU i PZU Życie, zaś 12 mln Alior Bank. Bierze się to stąd, że poprzednim właściciel Ruchu spółka zależna Alior Banku. Przejęła go właśnie czerwcu za symboliczną złotówkę od Lurena Investments, która z kolei jest spółką wieloletniego prezesa Ruchu - Igora Chalupca.

Jesteśmy poważnym inwestorem, otwieramy kolejny rozdział w historii spółki Ruch obejmując wyłącznie nowe akcje wyemitowane przez spółkę. Dzięki przejęciu kontroli możemy już wykorzystać pewne synergie, które wzmocnią spółkę i równolegle wprowadzą nasz biznes detaliczny na wyższy poziom. Na bazie spółki Ruch chcemy m.in. rozwijać segment usług kurierskich oraz nowe formaty gastronomiczno-sklepowe. Poprzez efektywne wykorzystanie aktywów Ruch i Grupy Orlen znacząco wzbogacimy naszą ofertę, na czym niewątpliwie skorzystają klienci, a także nasi akcjonariusze

Daniel Obajtek, prezes Orlenu

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ruchu powołało do rady nadzorczej Agnieszkę Zalewską, a współpracę ze spółką kończą Marta Marchewicz, sekretarz rady nadzorczej Orlen Południe, prezes Miłosz Szulc i członek zarządu Tomasz Swat. Stanowisko prezesa obejmie Piotr Regulski, dotychczas członek zarządu spółki, a do zarządy Ruchu wszedł Bartosz Bielak (wcześniej wiceprezes Famuru ds. strategii i rozwoju).

Mariusz Gierszewski z Wirtualnej Polski napisał na Twitterze, że zmiany mają objąć sprzedaż alkoholu, wprowadzenie paczkomatów oraz nadanie nowej nazwy spółce. Sam Orlen pochwalił się z kolei osiągnięciem rekordowego 1 mld zł zysku EBITDA w ub. kwartale b.r. Analizy rynkowe przeprowadzone przez PKN Orlen wskazały na potencjał rozwoju formatu poza stacjami paliw, co będzie możliwe z wykorzystaniem aktywów spółki Ruch. Warto przypomnieć, że to właśnie Orlen pożyczył Ruchowi pieniądze na spłatę wierzycieli, dzięki czemu firma kolporterska spłaciła zadłużenie w ramach dwóch przyspieszonych postępowań układowych (we wrześniu 2018 roku obejmowało podmioty, którym kolporter był wtedy winny po minimum milion złotych, a w lutym 2020 dotyczyło podmiotów z należnościami od Ruchu wynoszącymi od 100 tys. zł do 1 mln zł).

W chwili obecnej Ruch ma 1,3 tys. kiosków i saloników, jednak w 2019 roku zanotował spadek przychodów sprzedażowych o 7,5% do 1,24 mld zł, 77,34 mln zł straty operacyjnej (wobec 42,57 mln zł w 2017 roku) i aż 352,23 mln zł straty netto (rok wcześniej wyniosła ona 56,81 mln zł). Przychody Ruchu ze sprzedaży prasy i wydawnictw (głównie książek) zmalały rok do roku o 31,7 proc. do 355,47 mln zł. Sprzedaż prasy w kanale detalicznym poszła w dół o 17,7 % do 93,37 mln zł, a w kanale hurtowym - o 35,6% do 261,46 mln zł. Sprzedaż prasy w prenumeracie przez Ruch spadła z 57,96 do 36,92 mln zł. Z kolei wpływy Ruchu ze sprzedaży dób szybkozbywalnych poszły w dół z 617,99 do 230,44.

Spółka zaznaczyła, że spadek o ok. 300 mln spowodowało sprzedanie na początku ub.r. zapasów wyrobów tytoniowych Orlenowi, które następnie zostały przez Orlen przekazane Ruchowi do sprzedaży w modelu komisowym. Udało się dzięki temu uzyskać w 2019 roku wpływy w wysokości 20,62 mln zł. Jednocześnie firma na mocy aneksu do umowy zmieniła model współpracy z Żabką: skupiła się na obsłudze jej sklepów o największym potencjale sprzedażowym. Do połowy ub.r. dostarczała prasę do ok. 2 450 sklepów, a na koniec roku tylko do 1 850, z których ok. 1 550 było w tej grupie nowych.

