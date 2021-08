Pakiet Ochronny to nowość OLX dla kupujących z przesyłką

Od 24 sierpnia 2021 roku zacznie działać Pakiet Ochronny w OLX. Obejmie on wszystkich kupujących, którzy korzystają z funkcji Przesyłek OLX. Zgłoszeniu będą podlegały poważne oszustwa ze strony sprzedających (pusta paczka, niewłaściwy przedmiot itp.).

Na zgłoszenie oszustwa kupujący będą mieli 24 godziny od momentu odebrania paczki. Będzie to można zrobić za pomocą przycisku widocznego po zalogowaniu w koncie OLX. Po upływie regulaminowego czasu przycisk zniknie. Jeśli zgłoszenie nie nastąpi we wskazanym regulaminowo czasie, pieniądze pochodzące ze sprzedaży przedmiotu zostaną wypłacone na konto sprzedającego. Jeśli kupujący skorzysta z Pakietu Ochronnego, pieniądze wpłacone za przedmiot zostaną zamrożone do czasu wyjaśnienia sprawy.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez zespół Customer Service OLX. Rozpatrzenie wniosku może potrwać do 14 dni kalendarzowych. W zgłoszeniu próby oszustwa pod uwagę będzie brany opis sytuacji oraz zdjęcia otrzymanego przedmiotu lub pustej paczki wraz z etykietą wysyłkową. W sytuacji, gdy wyjaśnienie sprawy przez zespół Customer Service OLX będzie niemożliwe lub bardzo utrudnione, zespół poprosi potencjalnie poszkodowanego o zgłoszenie sprawy na policję.

Program Pakiet Ochronny to kolejny element działań platformy, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników. Program będzie rozwijany. Nadal obowiązuje program Rekompensat OLX. Informacje o Przesyłkach OLX można znaleźć na stronie przesylki.olx.pl.

Źródło zdjęć: OLX

Źródło tekstu: OLX