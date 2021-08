Nie przepłacaj za abonament – lepszą okazję znajdziesz w PAYBACK

Mam taki rytuał, który powtarza się regularnie mniej więcej co dwa lata. Zaczyna się zwykle od telefonu i miłego głosu w słuchawce, który informuje mnie, że kończy się moja umowa na abonament telefoniczny. W następnym zdaniu słyszę o wspaniałej ofercie, którą z tej okazji przygotował dla mnie mój operator i pada sakramentalne pytanie „czy taka propozycja panu odpowiada?” I zazwyczaj odpowiada, ale… no kurczę, człowiek liczyłby na coś więcej.

Podejrzewam, że nie ja jeden regularnie biorę udział w takim „rytuale” oraz że innym także nie jest obce poczucie rozczarowania, kiedy oferta nie jest do końca tak atrakcyjna, jakbyśmy na to liczyli. Okazuje się jednak, że jest prosty sposób na to, by z umowy na telefon wycisnąć znacznie więcej niż proponuje nam operator. Wystarczy wziąć sprawy we własne ręce i skorzystać z Programu PAYBACK.

PAYBACK, czyli jak zarobić na codziennych zakupach

O co chodzi w tym cały PAYBACKu? Najprościej rzecz ujmując, jest to szeroko zakrojony Program Bonusowy. Jego uczestnicy podczas zakupów w sklepach partnerskich otrzymują punkty, które następnie mogą wymienić na nagrody. To prosty sposób, by codzienne wydatki przekuć w dodatkowe, wymierne korzyści

Ale po co ja tak właściwie o tym piszę? W końcu PAYBACK funkcjonuje na polskim rynku od dobrych kilkunastu lat i cieszy się milionami użytkowników. Z pewnością większość naszych czytelników miała już okazję o nim usłyszeć, a być może ma nawet swoje konta. Jeśli nie – warto je założyć; szczególnie jeśli planujemy zmienić operatora lub podpisać nową umowę na abonament telefoniczny.

PAYBACK w praktyce

No dobra, ale jak to wszystko działa i – najważniejsze – co zrobić, żeby skorzystać z tych oszczędności? Przede wszystkim trzeba zainstalować aplikację PAYBACK lub odwiedzić stronę internetową Programu i zalogować się na swoim koncie. Jeśli natomiast konta nie mamy, trzeba je utworzyć.

W tym celu wystarczy podać podstawowe dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji, datę urodzenia) i czekać na dosłanie karty PAYBACK. Ta ostatnia będzie nam potrzebna do logowania, ale przyda się także podczas zakupów w sklepach stacjonarnych.

Zalogowani? To można przeglądać ofertę, którą przygotował dla nas PAYBACK wspólnie z operatorami telekomunikacyjnymi. Dla wygody użytkowników wszystkie zostały zebrane w jednym miejscu – w zakładce Kupony -> Telefony i TV. Tutaj będziemy mogli aktywować kupony, dzięki którym zdobędziemy punkty. Wystarczy kliknąć na przycisk „Aktywuj kupon” i zostaniemy przekierowani na stronę danego operatora. Reszta procedury podpisywania lub przedłużania umowy wygląda już tak jak zawsze – jedyna różnica jest taka, że na koniec dostajemy bonus, który później będziemy mogli wydać. Na co? Do tego jeszcze wrócimy.

Jak widać cały proces jest banalnie prosty. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków, wypełniać niepotrzebnych ankiet ani odhaczać dziesięciu zgód na wykorzystanie danych w celach marketingowych. Wystarczy pamiętać o aktywacji odpowiedniego kuponu. Biorąc pod uwagę, co możemy zyskać w zamian – żal nie skorzystać.

Oferty operatorów warto sprawdzać regularnie, bo te często się zmieniają. Aktualnie najbardziej interesująco wyglądają propozycje podpisania umowy na abonament telefoniczny lub internetowy w Play, za co zgarnąć możemy po 15 000 punktów oraz 10 000 punktów za przeniesienie numeru do Orange. Nie interesuje? Nic straconego. Za kilka dni pojawią się nowe oferty, więc każdy będzie miał okazję znaleźć coś dla siebie. A nuż pojawi się akurat kupon na punkty przy przedłużeniu umowy u naszego obecnego operatora?

Punkty są fajne, ale nagrody fajniejsze!

Więc mamy kilkanaście tysięcy punktów. Super, ale co możemy z nimi zrobić? Odpowiedź jest prosta – wymienić na nagrody! Ich katalog znajdziemy w aplikacji oraz na stronie internetowej PAYBACK.

Wśród oferowanych nagród czekają na nas zarówno cyfrowe vouchery, jak i nieco bardziej namacalne gadżety np. słuchawki czy akcesoria kuchenne. Jeśli chwilę poszukamy, z pewnością znajdziemy coś wartego uwagi.

Przykładowo za 11 000 punktów możemy mieć voucher na 100 zł do PlayStation Store albo, jeśli szukamy czegoś bardziej uniwersalnego, tej samej wartości kartę podarunkową na Allegro. Możemy je też wymienić bezpośrednio jakiś elektroniczny gadżet – np. głośnik Bluetooth JBL GO 3. Ten ostatni kosztuje co prawa 18 999 punktów, a więc sporo, jednak jeśli trochę nam do tej kwoty brakuje, to nic straconego – różnicę zawsze można dopłacić w złotówkach.

Nie przepłacaj – weź abonament z PAYBACK

Jak widać PAYBACK to oszczędność nie tylko na papierze, a korzyści z udziału w Programie można łatwo przeliczyć na złotówki w portfelu. Jeśli więc planujecie niedługo podpisywać nową umowę na abonament telefoniczny – albo tradycyjnego telefonu od konsultanta – warto rzucić okiem czy w aplikacji PAYBACK nie pojawiła się jakaś atrakcyjna oferta. No bo czemu by nie? Nie kosztuje to absolutnie nic, a zawsze będziecie tych kilka złotych do przodu.

Materiał powstał we współpracy z PAYBACK

