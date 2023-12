Lidl wyprzedaje swój megahit. W dodatku w nowej wersji

Lidl przygotował świąteczną promocję na Monsieur Cuisine Smart, czyli popularnego Lidolomixa. Co więcej, będzie on dostępny w limitowanej, czarnej edycji.

Monsieur Cuisine Smart, nazywany potocznie Lidlomixem, to jeden z największych rywali Thermomixa. Można się kłócić o wyższość jednego nad drugim, ale faktem jest, że produkt Lidla jest nieporównywalnie tańszy. Wkrótce da się go kupić jeszcze taniej, bo sieć sklepów przygotowała promocję na święta, w której Monsieur Cuisine Smart będzie dostępny w limitowanej, czarnej edycji.

Monsieur Cuisine Smart na promocji w Lidl

Monsieur Cuisine Smart, czyli w najnowszej i najlepszej wersji, wkrótce będzie dostępny w Lidlu w promocyjnej cenie. Wyprzedaż ruszy już 11 grudnia. Lidlomix będzie tańszy o 300 zł, więc przez internet, a także w sklepach stacjonarnych zapłacimy za robota 2199 zł.

Aby kupić Lidlomixa w tej cenie konieczne będzie aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus. Co ważne, w tym czasie robot kuchenny będzie sprzedawany w czarnej wersji, która je limitowana, więc tym ciekawsza jest to okazja.

Monsieur Cuisine Smart wyposażony jest w 8-calowy, dotykowy ekran, a także misę o pojemności 4,5 litra, którą można maksymalnie napełnić do poziomu 3 litrów. Urządzenie charakteryzuje się mocą 1200 W i ma aż 15 różnych funkcji, w tym gotowania na parze, zgniatania, ubijania, siekania, ważenia, smażenia, miksowania, a nawet sous-vide. Zapewnia też dostęp do przepisów online, robienia list zakupów czy też plannera posiłków.

Zobacz: Thermomix ma nowego kolegę. Kosztuje 695 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lidl

Źródło tekstu: Lidl