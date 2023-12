Thermomix ma nowego kolegę. Kosztuje 695 zł

To szczególny moment w historii urządzeń marki Thermomix. Pierwszy raz do ekosystemu dołączą urządzenia inne, niż sam Thermomix.

Przyłączenie do rodziny Thermomix kolejnych urządzeń kuchennych będzie gwarancją idealnych wypieków, dan smażonych czy grillowanych. Przy tym nie musisz wymieniać w swojej kuchni ani jednej patelni. Perfekcyjną temperaturę dla gotowania i pieczenia ustalisz z pomocą akcesorium Thermomix Sensor – precyzyjnego „termometru”, który będzie wspierał gotowanie z ustawieniami z pomocą Thermomixa.

Idealna temperatura dzięki Thermomix Sensor

Sekretem sukcesu wielu dań jest przygotowanie i podanie ich w perfekcyjnej temperaturze. Bez tego bardzo łatwo o porażkę przy takich daniach jak steki, suflety, bezy, lava cake z płynnym nadzieniem i podobne dania. Wiele z nich jest nieosiągalna bez specjalistycznego sprzętu i wiedzy.

I właśnie tu do akcji wkracza Thermomix Sensor. Czujnik temperatury łączy się przez Bluetooth z urządzeniem Thermomix TM6 oraz nową aplikacją firmy Vorwerk – Cooking Center. Thermomix Sensor monitoruje temperaturę wewnątrz dania oraz temperaturę otoczenia w czasie rzeczywistym. Wewnętrzny sensor znajduje się około dwóch centymetrów od ostrej końcówki urządzenia i ma zakres pomiaru do 100°C. Czujnik temperatury otoczenia sprawdzi się nawet na grillu – może pracować w temperaturze do 275°C. Thermomix Sensor zasila oczywiście bateria, co daje swobodę pracy w różnych warunkach.

Informacje o temperaturze są widoczne zarówno w aplikacji mobilnej dla Androida i iOS, jak i na ekranie Thermomixa TM6. W momencie gdy danie osiągnie ten idealny moment wysmażenia czy wypieczenia, smartfon i Thermoix TM6 mogą wysłać powiadomienie. Warto być w pogotowiu, by szybko zareagować. Tym samym ten krok wielu instrukcji gotowania będzie wykonany bezbłędnie, mimo że nie odbędzie się w misie Thermomixa.

Premiera urządzenia Thermomix Sensor to spełnienie obietnicy Vorwerka z 2019 roku: Thermomix TM6 będzie ulepszany i rozwijany. Jak widać, nowe funkcje to nie tylko aktualizacje oprogramowania, ale też nowe akcesoria. Dostaliśmy już tarczę obierającą ziemniaki, nakładkę krojącą warzywa i małego Thermomix Friend, pomagającego gotować „na dwa garnki”. Thermomix Sensor jednak jako pierwszy sięga do reszty kuchni.

Thermomix Sensor jest już dostępny w sprzedaży. Samodzielnie kosztuje 695 zł, kupiony w zestawie z Terhmomixem TM6 zaś będzie kosztował 495 zł.

