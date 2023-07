Nakładka krojąca Thermomix. Konieczny dodatek czy zbędny wydatek?

Thermomix TM6 posieka, podsmaży, ugotuje, wymiesza… ale jest coś, z czym podstawowy zestaw sobie nie poradzi: sałatki. Tu do akcji wchodzi nakładka krojąca, którą można dokupić osobno, ale czy warto?

Nakładka krojąca Thermomix | Ocena końcowa: 9/10

Nie wyobrażam sobie życia bez sałatek. Mogę nie jeść wielu rzeczy, ale micha warzyw z dobrym dressingiem to pozycja obowiązkowa przynajmniej dwa razy w tygodniu. Dlatego z dziką przyjemnością korzystałam z nakładki krojącej Thermomix, gdy recenzowałam Thermomix TM6.

Czy znalazłam w niej jakieś wady? A jakże! Największa to znów cena. Sam Thermomix TM6 kosztuje prawie dwie średnie krajowe, a nakładka krojąca to dodatkowe 495 zł mniej w kieszeni. Do tego ponownie uważam, że trzeba mieć większą kuchnię niż moja, by te wszystkie sprzęty przechowywać. Poza tym jestem zachwycona.

Zalety:

pomysłowe wykorzystanie jednej tarczy tnącej na cztery sposoby;

doskonałe spasowanie, wysoka precyzja cięcia, niemal zero odpadów;

dobrej jakości ostrze;

bezpieczeństwo korzystania;

wszystko można umyć w zmywarce.

Wady:

wysoka cena;

zestaw jest mało ustawny, zajmie sporo miejsca na półce i w zmywarce.

Nakładka krojąca Thermomix. Jak jest zbudowana?

Nakładka krojąca Thermomix składa się z trzech zasadniczych części. Najważniejsza to ostra i świetnie zaprojektowana tarcza do tarcia i cięcia na plasterki. Ten element jest dwustronny, a ponieważ silnik urządzeń Thermomix może pracować w dwóch kierunkach, mamy w sumie 4 sposoby krojenia:

sposoby krojenia dostępne w nakładce krojącej Thermomix obroty / strona 2 (krojenie, ciemnym do góry) 1 (tarcie, jasnym do góry) prawo grube plasterki duże oczka lewo cienkie plasterki małe oczka

Napęd jest przenoszony z podstawowego ostrza misy Thermomixa za pomocą dodatkowej osi. Posiekane produkty wylądują w „wiaderku” z uszami. Początkowo wydawało mi się to dziwne, ale… przecież bez tego pojemnika śliczne plasterki ogórka i wiórki z marchewki spadną na ostrze i cała robota pójdzie na marne. To ma sens!

Nakładkę zwieńcza pokrywka z otworem i elementem do popychania produktów. Jest on potrzebny, by utrzymać krojone produkty na miejscu i odpowiednio docisnąć je do wirującej poniżej tarczy. Thermomix ma oczywiście odpowiednie programy do tarcia i cięcia na plasterki, ale jeśli chcesz korzystać z nakładki samodzielnie, nie włączaj obrotów wyższych niż 4.

W czym pomoże nakładka krojąca Thermomix?

Przede wszystkim to nieoceniona pomoc przy robieniu większych ilości surówek i sałatek. Nakładka pozwala zetrzeć produkty na dwóch rozmiarach oczek: ok. 2 mm i ok. 5 mm. To idealny zestaw do robienia surówek oraz na przykład do tarcia ziemniaków do placków i tart czy też jabłek do ciasta.

Plasterki mogą mieć ok. 1 i ok. 3 mm. Tu można liczyć na perfekcyjną mizerię oraz na śliczne plastry warzyw w takich daniach jak ratatouille i zapiekanki.

Starcie lub pokrojenie całego ogórka szklarniowego albo dużej marchewki to kwestia kilku sekund i wymaga zero wysiłku. Wystarczy delikatnie dopchnąć warzywa w „kominie” pokrywki.

Oczywiście mogę kroić warzywa ręcznie i uzyskać podobne rezultaty, ale nie ma szans, bym pokroiła je tak precyzyjnie w tak krótkim czasie. Może profesjonalni kucharze dadzą radę, ale mi jeszcze daleko do tego poziomu.

W każdej chwili można też przełożyć tarczę i zmienić sposób krojenia, jeśli tylko w pojemniku zostało jeszcze miejsce. Zmieści on około 800 gramów warzyw.

Są też rzeczy, których zrobić się nie da, ale potrafią to inne roboty kuchenne. Na co dzień korzystam z urządzenia znacznie tańszego, które ma jednak szersze możliwości. Mogę nie tylko trzeć i ciąć na plasterki, ale też ciąć na wiórki (idealne do nadzienia do sajgonek), na frytki i w kostkę. Szczególnie ta ostatnia funkcja niezmiennie mnie zachwyca, bo jestem w stanie przygotować wielki garnek gęstej zupy w 5 minut.

Nakładka krojąca Thermomix w jednym bije mój aktualny mikser i wszystkie poprzednie na głowę. To precyzja. W moim sprzęcie zawsze gdzieś między tarczą i pokrywką zostawał kawałek skórki, liścia cebuli albo inne niepocięte fragmenty produktów. Nakładka Vorverk też czasem coś zostawi, owszem. To jednak ułamek tego, co potrafi „zachomikować” mój mikser. Za każdym razem było to mniej niż 30%, zależnie od typu warzyw. Najwięcej problemów sprawiała mi cebula, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Korzeniowe, bulwy i dyniowate są krojone niemal do zera. Co mnie zaskoczyło, nakładka jest na tyle ostra i precyzyjna, że pokroi równo nawet delikatne produkty. Śliczne pieczarki na pizzę nie są dla niej wyzwaniem.

Czy warto mieć nakładkę krojącą Thermomix?

Zakładam, że jeśli masz już Thermomix TM5 lub TM6, cena tej nakładki pewnie nie będzie dla Ciebie blokadą. Sama, gdybym miała już tego robota i nie miała swojego ulubionego miksera z masą akcesoriów, już dzwoniłabym do lokalnego sprzedawcy. Akcesorium wygląda na bardzo trwałe i powinno wytrzymać kilka lat bez problemu.

Potem zastanawiałabym się, gdzie ten gadżet upchnąć w swojej mikrej kuchni. Cena ceną, ale dla mnie największym problemem jest rozmiar nakładki krojącej Thermomix. Właściwie nie da się jej złożyć tak, żeby zajmowała mniej miejsca. Kombinowałam cały tydzień i jedyne, co wymyśliłam, to wkładanie pokrywki do wiaderka „do góry nogami” i trzymanie tarczy osobno. W porównaniu do mojego modularnego zestawu z różnymi ostrzami i tarczami nakładka krojąca Thermomix jest totalnie nieustawna.

Nakładka będzie wymagała przestrzeni o wymiarach ok. 20 × 20 × 30 cm. Jeśli rozważasz jej zakup, mam nadzieję, że masz już na nią miejsce w szafce.

