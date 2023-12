Lidl rozpieszcza majsterkowiczów. Przydatny sprzęt za grosze

Lidl udostępnił już kolejną świąteczną gazetkę. Tym razem nie zabraknie w niej przydatne sprzętu dla majsterkowiczów. Wiele pozycji można kupić po niższych cenach niż zazwyczaj.

Święta już za niedługo, a co za tym idzie, wiele rodzin szuka pomysłów na prezenty, by wspólnie się nimi obdarowywać. Lidl ma kilka propozycji, które szczególnie do gustu mogą przypaść osobom z zacięciem do majsterkowania. Sklep udostępnił listę elektronarzędzi, które już 18 grudnia pojawią się na półkach sklepowych, a wiele z nich będzie dostępna w niższych cenach.

Lidl wyprzedaje sprzęt dla majsterkowiczów

Lidl jest przekonany, że doskonałym pomysłem na prezent dla wielu osób może być akumulatorowa wiertarkowkrętarka 20 V z zestawem akcesoriów, w tym dwoma akumulatorami oraz całym pakietem wierteł. Urządzenie dostępne jest w cenie 299 złotych. Oprócz tego w niższej cenie można kupić również jednobiegową wiertarkę udarową 750 W. Zamiast standardowej kwoty 129 złotych, przyjdzie nam za nią zapłacić 99 zł.

To jednak nie koniec promocji na elektronarzędzia w Lidlu. W cenie 99 złotych dostępny będzie akumulatorowy dalmierz laserowy z cyfrowym wyświetlaczem lub w wersji z dodatkową taśmą mierniczą. W korzystnej cenie pojawi się również poziomica laserowa z laserem krzyżowym i liniowym oraz z trójnożnym statywem o regulowanej wysokości w zestawie. Za to urządzenie przyjdzie nam zapłacić 39,99 złotych. Promocja obejmie też suwmiarkę cyfrową z wyświetlaczem LCD (49,99 złotych).

Więcej szczegółów na temat wspomnianych produktów można znaleźć tutaj.

Zobacz: Przebudował chłodzenie karty graficznej. Efekt zaskakuje

Zobacz: Znamy wydajność Intel Core i3-14100 oraz Core i5-14400

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Birgit Reitz-Hofmann / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Lidl gazetka