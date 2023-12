Znamy wydajność Intel Core i3-14100 oraz Core i5-14400

Zdradzono dokładną datę premiery tańszych, zablokowanych procesorów Intel Core 14. generacji. Co więcej pojawiły się pierwsze testy dwóch modeli.

Dwa dni temu informowaliśmy Was o tym, że wielkimi krokami zbliża się premiera tańszych procesorów Intel Raptor Lake Refresh. W sklepach internetowych zaczęły pojawiać się pierwsze oferty, a to jednoznacznie wskazywało na debiut podczas targów CES 2024. Teraz mamy już potwierdzenie - premiera nastąpi 8 stycznia.

Nowe procesory są średnio o 2-3% wydajniejsze

Informacje pochodzą od znanego z trafnych przecieków źródła o pseudonimie "ECSM". Wspomniany Chińczyk ma już w swoich rękach dwa modele - Intel Core i5-14400 oraz Core i3-14100. Pierwszy to jednostka 10-rdzeniowa i 16-wątkowa, drugi zaś 4-rdzeniowa i 8-wątkowa. Oba z taktowaniem do 4,7 GHz.

Omawiane CPU przetestowane zostały w programach takich jak CPU-Z oraz Cinebench R23. Dokładne wyniki wydajności jedno- (ST) i wielowątkowej (MT) wyglądają następująco (więcej = lepiej):

Intel Core i5-14400

CPU-Z (ST): 759,1 pt

CPU-Z (MT): 6630,9 pt

Cinebench R23 (ST): 1773 pt

Cinebench R23 (MT): 16 074 pt

Intel Core i3-14100

CPU-Z (ST): 730,4 pt

CPU-Z (MT): 3624,8 pt

Cinebench R23 (ST): 1742 pt

Cinebench R23 (MT): 9091 pt

Co to oznacza? Dokładnie to, czego można było się spodziewać - różnice względem Intel Core 13. generacji są minimalne. Jako, że mowa o dokładnie tej samej konfiguracji rdzeni i wątków, tej samej architekturze i tylko lekko podniesionych zegarach, to dostajemy tutaj skok wydajności rzędu 2-3%

Trudno powiedzieć czy to powód do śmiechu, czy płaczu. Kluczowe jak zwykle będą jednak sugerowane ceny. Zwłaszcza, że Intel Core 14. generacji nadal korzysta z LGA 1700, a więc nie trzeba wymieniać płyt głównych.

Źródło zdjęć: ECSM, Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne