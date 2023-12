GIGABYTE pozwoli Ci się cofnąć do późnych lat 2000

Tajwański producent sprzętu komputerowego przygotował dwa podzespoły dla osób czekających na nowe MMORPG od studia NCSoft, czyli Throne and Liberty.

Południowokoreańskie studio NCSoft, znane u nas między innymi z serii takich jak Lineage i Guild Wars, szykuje się do premiery swojej nowej gry. Throne and Liberty ma być kolejnym MMORPG od Koreańczyków. Będzie to propozycja multiplatforma i darmowa, w modelu Free to Play (F2P).

Całość przywodzi na myśl stylistykę późnych lat 2000

Wygląda na to, że jeden z czołowych producentów podzespołów komputerowych wierzy w sukces Throne and Liberty. GIGABYTE przygotowało bowiem specjalną kartę graficzną i płytę główną.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Throne & Liberty Edition oparty został na znanym nam już modelu WindForce OC. Mowa więc o taktowaniu do 2490 MHz, złączu zasilającym 8-pin oraz układzie chłodzenia z trzema wentylatorami. Nowością są naklejki z przodu, jak i tyłu karty graficznej oraz stylizowane opakowanie.

W przypadku płyty głównej, GIGABYTE zdecydowało się zmodyfikować model AORUS Z790 ELITE X. Tutaj zmiany również są czysto kosmetyczne - naklejki przedstawiające postacie z gier na radiatorze sekcji zasilania oraz nowe opakowanie w klimatach Throne and Liberty.

Trzeba przyznać, że Tajwańczycy poszli raczej po linii najmniejszego oporu, a ich nowe wersje nie sprawiają efektu "WOW". Całość przypomina bardziej stylistykę opakowań sprzętu PC z późnych lat 2000, gdzie na kartonach dominowały właśnie bliżej nieokreślone damskie i męskie postacie fantasy.

