Przebudował chłodzenie karty graficznej. Efekt zaskakuje

Użytkownik Reddita przebudował chłodzenie do karty graficznej GeForce RTX 4090. Efekty zaskakują.

Użytkownik Reddita o pseudonimie zaME19 zdecydował się na ciekawy krok. Wziął swoją kartę GeForce RTX 4090 marki Inno3D i postanowił przebudować w niej chłodzeniem. Ważne jest to, że to model niereferencyjny, który fabrycznie ma aż trzy wentylatory. Efekty zaskakują.

GeForce RTX 4090 z autorskim chłodzeniem

Użytkownik postanowił wymienić wentylatory w karcie graficznej Inno3D. Zdecydował się na trzy egzemplarze Noctua NF-A9, które uchodzą za bardzo dobre. Mogą one kręcić się z prędkością od 400 do 2000 obrotów na minutę, wydają hałas na poziomie około 22,8 dBA, a przepływ powietrza to 78.9 m3/h.

Jednak zamontowanie ich na GPU wymagało wydrukowania odpowiedniej obudowy. To, co zostało z fabrycznej konstrukcji Inno3D, to radiator, bo ten byłby bardzo trudny do wymiany.

Efekty okazały się zaskakująco dobre. Karta zamontowana jest z niewielkiej obudowie. Pomimo tego temperatury spadły o około 8 stopni Celsjusza w porównaniu z konstrukcją fabryczną. Poza tym karta jest też cichsza, więc udało się osiągnąć najważniejsze założenia.

Źródło zdjęć: Reddit (zaME19)

Źródło tekstu: wccftech