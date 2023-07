Lidl wyprzedaje elektronikę. Poszalejesz za kilkanaście złotych

Lidl w najnowszej gazetce promocyjnej przygotował kilka ciekawych sprzętów dla miłośników taniej elektroniki.

W najnowszej gazetce Lidla, z okazji zbliżającego się powrotu do szkoły, pojawiło się kilka ciekawych sprzętów. Tym razem sieć skupiła się na urządzeniach z ogólnie pojętej tematyki audio. To między innymi słuchawki oraz radio.

Tania elektronika w Lidlu

Tym razem w ofercie Lidla pojawiły się między innymi słuchawki. Pierwszy model to bezprzewodowe słuchawki Bluetooth marki SilverCrest. Mają one wbudowany mikrofon, więc pozwalają na prowadzenie rozmów przez telefon. Poza tym obsługują sterowanie głosowe za pomocą Siri i Asystenta Google.

Według danych producenta oferują do 16 godzin słuchania muzyki. Ładowanie odbywa się za pomocą kabla USB-C. W razie potrzeby słuchawki można też podłączyć przewodowo za pomocą AUX. Cena to 99 zł. Promocja obowiązuje od poniedziałku 31 lipca.

Poza tym, również od ostatniego dnia tego miesiąca, dostępne będą też słuchawki douszne marki Philips. Mają one kabel o długości 1,2 metra, a w zestawie znajdują się 3 wymienne, gumowe końcówki. Słuchawki charakteryzują się niską masą zaledwie 12 gramów. Cena to 49,90 zł.

Wreszcie w Lidlu kupimy też wszelkiej maści kable USB marki Tronic. Do wyboru będą między innymi wtyczki USB 2.0 na microUSB, USB 2.0 na USB-C, a także USB-C 2.0 na USB-C. W sumie dostępnych będzie 6 wzorów. Każdy kabel dostępny będzie w wersji o długości 1 metra. Cena to 12,99 zł.

Ostatnie urządzenie, które dostępne będzie w Lidlu w promocyjnej cenie, to kuchenne radio DAB+. To model, który można postawić lub podwiesić pod szafką. Ma pamięć na 60 stacji, 3-stopniową regulację podświetlenia wyświetlacza, a także automatyczny, nocny ściemniacz. Cena to 149 zł.

