Tani Lidlomix. Pospiesz się, bo tylko przez kilka dni

Monsieur Cuisine Smart, czyli popularny Lidlomix, będzie dostępny w niższej cenie. Jednak trzeba się spieszyć, bo promocja potrwa tylko 4 dni.

Monsieur Cuisine Smart, nazywany potocznie Lidlomixem, to jeden z największych rywali Thermomixa. Urządzenie ma wiele zalet, ale na tle konkurenta wyróżnia się przede wszystkim ponad dwa razy niższą ceną. Wkrótce będzie okazja, aby kupić go jeszcze taniej, bo Lidl przygotował promocję.

Lidlomix w niższej cenie

Monsieur Cuisine Smart, czyli najnowsza i najbardziej zaawansowana na ten moment wersja robota kuchennego, dostępna będzie w promocyjnej cenie od czwartku 3 sierpnia do niedzieli 6 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Niezdecydowani będą mieli niewiele czasu, aby podjąć decyzję o zakupie, bo to tylko 4 dni. Cena zostanie obniżona z 2499 do 2199 zł, czyli o 300 zł. W skali standardowej kwoty jest to obniżka o 12 procent.

Oferta dotyczy zakupu na stronie internetowej lidl.pl, więc urządzenia w niższej cenie prawdopodobnie nie znajdziemy w sklepach stacjonarnych. Nie jest to wielki powód do zmartwień, ponieważ sieć oferuje między innymi dostawę do Paczkomatów, a także 30 dni na ewentualny, darmowy zwrot urządzenia.

Monsieur Cuisine Smart wyposażony jest w 8-calowy, dotykowy wyświetlacz. Oferuje 15 programów automatycznych oraz ponad 1000 przepisów w swojej bazie, która, dzięki modułowi WiFi cały czas jest na bieżąco aktualizowana. Urządzenie testowaliśmy na łamach Telepolis i Ania była nim zachwycona.

