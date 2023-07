Lidl odpala hity. Uwaga, aktualne tylko w sobotę

Lidl nie przestaje rozpieszczać wszelkiej maści hobbystów i majsterkowiczów. W ostatnią sobotę miesiąca szykuje się duża wyprzedaż elektronarzędzi.

Lidl ponownie zorganizuje promocje na elektronarzędzia, które przydadzą się nie tylko podczas remontu. Akcja potrwa wyłącznie przez jeden dzień i będzie można wtedy zgarnąć konkretne produkty w cenie niższej o wysokość podatku VAT.

Elektronarzędzia w Lidlu o 23% taniej

Remont najczęściej wiąże się z robieniem sporego bałaganu. Dlatego też jego nieodzownym elementem są odkurzacze budowlane do pracy na mokro i sucho. W ramach promocji, która odbędzie się 29 lipca, odkurzacze o mocy 1400 W i 1300 W będą dostępne odpowiednio w cenach 230,23 i 168,63 zł.

To jednak nie wszystko, Lidl zaoferuje również sprzęt, po którego użyciu przydadzą się wcześniej wspomniane odkurzacze. Chodzi tu o szlifierki. Do kupienia dostępna będzie szlifierka taśmowa 900 W z wygodnymi uchwytami dla prawo i leworęcznych. Obsługuje ona taśmy w rozmiarach 75 x 533 mm i osiąga prędkość 240-400 m/min. Urządzenie można dostać w cenie 168,63 zł. Innym sprzętem dostępnym w ramach promocji jest szlifierka do ścian i sufitów o mocy 750 W z sześcioma tarczami w zestawie w cenie 307,23 zł.

W niższej cenie będzie można również dostać akumulatorowy klucz udarowy 20 V z akumulatorem i ładowarką w zestawie. Urządzenie oferuje możliwość wyboru jednego z pięciu stopni momentu obrotowego 100/150/200/300/400 Nm. W zestawie znajdują się cztery klucze nasadowe: 17/19/21/23 x75 mm. Całość kosztuje 307.23 zł.

Źródło zdjęć: Philip Lange / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Lidl gazetka