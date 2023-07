Trik z pudełkiem. Żaden kurier nie rzuci już twoją paczką

Naukowcy ze szwajcarskiego instytutu Empa opracowali wskaźnik sygnalizujący uszkodzenie towaru w paczce. Co kluczowe, metoda ta jest skuteczna nawet wtedy, gdy na zewnątrz nie ma żadnych wizualnych zniszczeń.

Firmy spedycyjne od lat krytykowane są za, delikatnie mówiąc, niezbyt ostrożne podejście do doręczanych paczek. Nie zawsze jednak przesyłka zostaje uszkodzona w sposób widoczny, gdyż w grę może wchodzić na przykład narażenie jej na zbyt wysoką temperaturę albo liczne wstrząsy w trakcie transportu.

Tu z pomocą przychodzą naukowcy ze szwajcarskiego instytutu Empa, którzy, jak przekonują, opracowali opakowanie zdolne do zasygnalizowania również naruszeń niewidocznych gołym okiem. Zauważmy, technologia nie jest niestety tania i raczej nie ma szans, by wprowadzić ją na masową skalę, ale w przypadku towarów luksusowych może się sprawdzić.

Paczka sama „powie” ci, czy ktoś zrobił jej krzywdę

Sercem konstrukcji jest hydroksypropyloceluloza (HPC), która przy kontakcie z wodą tworzy strukturę ciekłokrystaliczną, co umożliwia odbijanie tylko określonych długości fal widma światła widzialnego. Co jednak kluczowe, barwę można uzależnić od temperatury. Z kolei dodanie nanorurek węglowych do roztworu, jak zauważano, zwiększa przewodność elektryczną materiału na tyle, by przyłożenie napięcia zwiększyło temperaturę.

Wspierając się jeszcze włóknami celulozowymi, wydrukowano opakowanie z tensometrem (czujnikiem nacisku) i siedmiosegmentowym wyświetlaczem cyfrowym, sygnalizujące właśnie nacisk czy oddziaływanie wysokiej temperatury. W rezultacie klient, otrzymując pakunek do rąk, od razu może dostać informację, czy z przesyłką działo się coś niepożądanego.

Źródło zdjęć: Nik Merkulov / Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne