Lidl znów kusi majsterkowiczów. Przydatne narzędzia w świetnej cenie

Lidl wydał nową gazetkę, w której znajduje się sporo elektronarzędzi, które pomogą zadbać o ogród i podwórko. Niektóre z urządzeń będzie można dostać w naprawdę niskiej cenie.

Lidl udostępnił nową gazetkę, w której znajdziemy sporo przydatnych narzędzi. Tym razem oferta bogata jest w urządzenia, które pomogą nam zadbać o stan zieleni w naszym ogródku i na podwórku. Oczywiście, nie zabrakło pozycji typowo warsztatowych. Nic dziwnego, że Lidl postawił na taki asortyment, gdyż coraz bardziej zbliżamy się do kalendarzowej wiosny.

Lidl wyprzedaje narzędzia warsztatowe

Część asortymentu z najnowszej gazetki Lidla pojawi się już w czwartek 21 marca. Wtedy będziemy mogli kupić spalinową pilarkę łańcuchową za 499 złotych oraz benzynową piłę do pielęgnacji drzew w cenie 399 zł. Co więcej, hydrofor elektroniczny 1300 W będzie można kupić taniej nawet o 100 złotych, lecz tylko online. Jednak prawdziwe promocje rozpoczną się dwa dni później, czyli w sobotę 23 marca. To właśnie wtedy w ofercie pojawi się przeceniona o 70 złotych frezarka górnowrzecionowa o mocy 1200 W. Za urządzenie zapłacimy 179 złotych.

W cenie 199 złotych pojawi się wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 20 V z ośmioma wiertłami HSS i wkręcanymi bitami. Standardowo urządzenie kosztuje 80 złotych więcej. Na podobnej promocji znalazła się młotowiertarka udarowa 800 W, którą dostaniemy za 169 złotych po obniżce.

Nieco skromniejsze promocje, bo jedynie -20 złotych obejmują takie produkty jak szlifierka uniwersalna 160 W z pojemnikiem na pył (79 zł) i akumulatorowy zszywacz 4 V (59,90 zł).

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń), Lidl gazetka

Źródło tekstu: Lidl gazetka