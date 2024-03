Microsoft Teams bez drażniącej polityki. Idą zmiany na lepsze

Microsoft wprowadza zmiany w swojej polityce dotyczącej aplikacji Teams. I bardzo dobrze.

Nie mogę być jedyną osobą, którą drażni dotychczasowa polityka Microsoftu dotycząca komunikatora Teams. Po pierwsze producent udostępnia dwie osobne aplikacje, jedną dla klientów indywidualnych, a drugą dla przedsiębiorstw. Po drugie, przelogowywanie się na różne konta jest uciążliwe, jedynym sensownym sposobem, by to robić, jest korzystanie dodatkowo z wersji przeglądarkowej. Chyba wszyscy zgodzą się, że podejście Microsoftu jest dalekiej od wygodnego dla klientów. Na szczęście, wszystko wskazuje na to, że idą zmiany na lepsze.

Koniec z dwiema aplikacjami Teams?

Użytkownicy programu Windows Insider zauważyli, że w najnowszej wersji 26080.1100 (KB5037133) dokonano pewnych zmian względem aplikacji Teams. Przede wszystkim mamy do czynienia z jedną aplikacją, umożliwiająca użytkownikom płynne przełączanie między wieloma typami kont, zarówno indywidualnymi, jak i służbowymi.

W oficjalnym poście na blogu Microsoftu możemy przeczytać, że zmiany podyktowane są stałymi wnioskami napływającymi od użytkowników. Dołączanie do spotkań będzie o wiele wygodniejsze. Zamiast przelogowywać się, wystarczy kliknąć "dołącz" i pojawi się okienko wyboru konta, z którego chcemy dołączyć do spotkania. Zmian doczekały się także powiadomienia, które będą właściwie oznaczone, dzięki czemu klient nie będzie miał wątpliwości, z którego konta one pochodzą.

Po zalogowaniu się na dwa konta jednocześnie, na pasku zadań również pojawią się dwie ikony. Jak przekonuje Microsoft, użytkownicy jasno dali znać, że preferują operowanie na wielu oknach jednocześnie.

