Lidl z unikatową ofertą. Zbawienne cacko, ale musisz się spieszyć

Lidl za kilka dni wprowadzi do swojej oferty trochę nietypowe, ale za to bardzo przydatne urządzenie. To dostępne będzie zaledwie przez 3 dni.

Sklepu typu Lidl na co dzień nie sprzedają elektroniki. Nie da się tam pójść, ściągnąć z półki PlayStation 5 i po zapłacie w kasie zabrać go do domu. Jednak co jakiś czas w ich ofercie pojawiają się różnego rodzaju sprzęty, które można kupić w okazyjnych cenach. Tak jest też tym razem.

Lidl z nietypową elektroniką w promocji

Już w najbliższy czwartek (14 kwietnia) w sklepach Lidl w całej Polsce dostępne będzie nowe, trochę nietypowe urządzenie. Nie przypominam sobie, aby wcześniej było ono w ofercie, ale mogę się mylić, w końcu nie pamiętaj każdej gazetki z ostatnich lat. O co chodzi?

Tym urządzeniem jest kamera inspekcyjna. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to sprzęt mało przydatny. W rzeczywistości gadżet pozwala dojrzeć wiele rzecz w miejscach, które dla naszego wzroku są niewidoczne. Kamera może okazać się przydatna zarówno dla profesjonalistów, jak i w domowych naprawach, np. prostej hydrauliki.

Urządzenie marki Parkside dostępne będzie tylko przez 3 dni od 14 do 16 kwietnia w cenie 219 zł. Urządzenie na kolorowy wyświetlacz o rozmiarze 10,9 cm. Jeśli to przekątna, to jest to mniej więcej 4,3 cala. Z kolei giętka szyjka ma długość 106 cm. W zestawie są: uchwyt magnetyczny, lusterko, jak, kabel micro-USB, torba do przechowywania oraz baterie. Producent udziela na sprzęt 3-letniej gwarancji.

