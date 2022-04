Biedronka z porcją nowości. Sklep wchodzi w nowy rodzaj produktów

Biedronka nie przestaje rozszerzać swej oferty o niedrogą elektronikę użytkową. Już od poniedziałku 11 kwietnia w sklepach tej sieci dostępna będzie kolejna porcja nowości, i to tym razem dość szczególnych.

Biedronka ma już dziesiątki rozpoznawalnych marek własnych, takich jak choćby Hykker, kojarząca się głównie z peryferiami PC, czy Hoffen, znana z małego AGD. Ale tym razem nadszedł czas na nowość. Marka Syste, bo o niej tu mowa, zdaje się być stworzona z myślą o akcesoriach nowoczesnego domu.

Już od poniedziałku 11 kwietnia w wybranych sklepach sieci Biedronka znajdziesz dwie nowości tej właśnie marki. Obie w cenie ustalonej na 49,99 zł za komplet. Nie są to wprawdzie urządzenia smart home w myśl definicji internetu rzeczy, czyli nie można ich zsynchronizować po sieci z innym sprzętem, ale mogą być ciekawą opcją dla kogoś, kto preferuje prostsze rozwiązania.

Pozycja numer jeden to stacja pogodowa z zewnętrznym sensorem, która prócz informacji meteorologicznych oferuje też kalendarz i budzik. Dodajmy, jest przy tym zasilana z obecnych w komplecie baterii.

Z kolei ofertę numer dwa stanowi bezbateryjny, a więc podłączany wprost do gniazdka ściennego, dzwonek bezprzewodowy. Ten, jak twierdzi producent, ma 16 melodii sygnałowych do wyboru i regulację poziomu głośności. Ponadto, jest ponoć odporny na warunki atmosferyczne i osiąga zasięg – względem odbiornika – do 100 metrów.

Powtórzmy też, oba gadżety pojawią się na półkach Biedronki od 11 kwietnia i pozostają, jak zwykle, dostępne do wyczerpania zapasów. Producent udziela na nie dwuletniej gwarancji.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Alexa Space)

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne