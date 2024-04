Kultowy pad GameSir Nova Lite do wyrwania za 69 zł

Driftujące analogi to nieustanny problem tej części ludzkości, która gra w gry za pomocą padów. Rozwiązaniem są drążki z efektem Halla — teraz, aby dostać pad z nimi, wystarczy 69 zamiast kilkuset złotych.

GameSir Nova Lite bazuje na układzie i kształcie pada do Xbox

Nie chcę tutaj zaczynać jakiejś kolejnej, niepotrzebnej wojny o wyższości padów do PlayStation czy Xboksa, przyjmijmy po prostu, że ten układ i kształt ma swoich fanów. Najważniejsze są tutaj jednak drążki z efektem Halla, które nigdy nie driftują, a więc nie wyrabiają się w żadnym kierunku i nie powodują samoistnego ruchu naszej postaci w grze. Do tego mają one żywotność aż 5 mln cykli, więc prędzej pad rozdepczesz, niż zużyjesz w nim drążki.

Nie zabrało przy tym też analogowych trigerów, ładowania przez USB-C, łączności Bluetooth, jak i dodatkowej bez opóźnień, poprzez dołączony klucz USB. Pad ma konfigurowalne przyciski XABY — wystarczy skrót i mamy układ dopasowany do aktualnie używanej platformy. Z kolei pojemny akumulator 600 mAh zapewnia wiele godzin nieprzerwanej gry, nawet przy użyciu zwiększających imersję grania silniczków wibracyjnych.

Zobacz: Sony DualSense Edge to najlepszy pad do PlayStation 5 [test]

Pad do wszystkiego

Gdy o kompatybilności mowa, do wyboru mamy platformy PC, Steam, Android, iOS i Switch, a możliwość podłączenia się też przewodowo to gwarancja gry bez lagów w nawet najbardziej dynamicznych tytułach. Sam, by dostać taki zestaw funkcji, zainwestowałem ponad 200 zł w 8BitDo Ultimate, tymczasem jak się okazuje, można to teraz dostać za 69 zł.

Cena pada została właśnie obniżona na AliExpress z 99 zł do właśnie 69 zł, a z dodatkowymi monetami można się nawet zbliżyć do 60 zł. Co więcej, wysyłka do Polski jest darmowa. Nasz redakcyjny kolega Damian już czeka na swój egzemplarz i tak, planujemy recenzję. Tymczasem łapcie linka, póki dostępna jest jeszcze promocja:

Sprawdź aktualną promocję na pada GameSir Nova Lite (to nie jest link afiliacyjny)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GameSir, wł

Źródło tekstu: wł