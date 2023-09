Google wyłączy Gmaila. Nie, to nie żart

W styczniu 2024 roku Google wyłączy Gmaila. Na szczęście chodzi o jego starszą wersję HTML.

W styczniu 2024 roku Google wyłączy wersję Gmaila, z której wciąż mogła korzystać część osób. Na szczęście to raczej niewielka grupa, ale zmiana może być dla nich bolesna.

Google wyłącza Gmail

W tym przypadku chodzi o podstawową i starszą wersję Gmaila, która działała jeszcze na bazie HTML. Standardowo, wchodząc na webową wersję usługi, nie jest ona uruchamiania. Aby ją włączyć, konieczne jest znalezienie odpowiedniej opcji, która jest skrzętnie ukryta.

Podstawowy Gmail HTML to poprzednia wersja, która ponad 10 lat temu została zastąpiona przez współczesnych następców i nie obejmuje pełnej funkcjonalności Gmaila.

- napisał rzecznik Google.

Nie zmienia to faktu, że część osób wciąż korzystała z wersji HTML Gmaila. Uwagę na to zwraca między innymi Pratik Patel, który jest niewidomy. Jego zdaniem wiele osób takich jak on korzysta z Gmaila w wersji HTML. Jednocześnie przyznał, że w kontekście zakończenia wsparcia już rozumie, czemu Google niedawno mocno schował możliwość włączenia starszego wydania Gmaila.

