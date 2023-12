ERLI startuje z noworoczną wyprzedażą. Do zgarnięcia kody rabatowe

Ledwie zakończyła się poprzednia akcja, a platforma zakupowa ERLI startuje z kolejnymi promocjami. Można liczyć na niższe ceny oraz kody rabatowe.

ERLI nie zdejmuje nogi z gazu i już teraz rozpoczyna poświąteczną wyprzedaż. Przecenione są w głównej mierze produkty z kategorii "Meble" oraz "Oświetlenie", lecz nie zabrakło miejsca dla przydatnej elektroniki typu golarki, alkomaty, czy drony. W dodatku posiadacze aplikacji mobilnej mogą liczyć na zwroty części wydanych pieniędzy w formie kuponów rabatowych.

ERLI startuje z noworoczną promocją

"Mega Wyprzedaż" w ERLI potrwa do 14 stycznia 2024 roku. W trakcie trwania akcji można liczyć na obniżki cen części elektroniki. Przykładowo golarkę do brody Remington możemy dostać 45% taniej, czyli za 73,59 złotych. Wyprzedaż obejmuje również serię dronów, w tym model dla dzieci F10 z kamerą 4K i zasięgiem lotu do 2000 metrów. Urządzenie można kupić za 478 złotych.

Oprócz promocji można liczyć na zwrot części wydanej gotówki w formie kuponów rabatowych. Aby dostać kod rabatowy w wysokości 20 złotych, należy najpierw dokonać zakupów z działu "Wyprzedaż" o łącznej kwocie minimum 399 złotych. Jest jednak pewien haczyk. Aby z niego skorzystać, trzeba zrobić kolejne zakupu na kwotę minimum 299 złotych. Sam kod ważny jest tylko do 21 stycznia.

Źródło zdjęć: materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe. oprac. własne