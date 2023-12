Japonia testuje ważną technologię. Podali kluczową datę

Lądownik Japońskiej Agencji Kosmicznej (JAXA) właśnie dotarł do orbity wokół Księżyca. Przez jakich czas urządzenie będzie orbitowało wokół Srebrnego Globu, wyczekując idealnego momentu na dokładne lądowanie.

Jeszcze we wrześniu Japońska Agencja Kosmiczna (JAXA) wystrzeliła w przestrzeń kosmiczną swój księżycowy lądownik SLIM. Smart Lander for Investigating Moon przez jakiś czas orbitował wokół Ziemi, by we właściwym momencie wyruszyć stamtąd w stronę Księżyca. Cała operacja miała być jak najdokładniejsza i energooszczędna dlatego została aż tak rozciągnięta w czasie.

Japonia wkrótce umieści swój lądownik na Księżycu

Dokładnie 25 grudnia do orbity wokół Księżyca, zgodnie z założeniami agencji, zbliżył się japoński lądownik SLIM. Urządzenie znajduje się aktualnie na eliptycznej orbicie, a pełne okrążenie Srebrnego Globu zajmuje mu nieco ponad 6 godzin. W najbliższym punkcie zbliża się do jego powierzchni na odległość zaledwie 600 kilometrów, a w najdalszym momencie dzieli je 4 tysiące kilometrów.

Głównym zadaniem lądownika SLIM jest przetestowanie nowych systemów lądowania, które w przyszłości pozwolą na precyzyjne umieszczanie ładunków. Japonii zależy na tym, by móc lądować tam, gdzie chcą i potrzebują, a nie tam, gdzie jest to łatwe. W tym przypadku miejscem lądowania będzie krater Shioli. Japońskiej Agencji Kosmicznej zależy na tym, by wylądować w obrębie 100 metrów od wyznaczonego punktu.

Na samo lądowanie przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jak napisała JAXA w jednej ze swoich aktualizacji, lądownik podejdzie do tego manewru w okolicach 19 stycznia.

Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) został wystrzelony w nocy z 6 na 7 września o godzinie 01:42 czasu polskiego. Urządzenie zostało wyniesione w przestrzeń kosmiczną przez rakietę H-2A z kosmodromu Tanegashima. Oprócz sondy tą samą rakietą w kosmos poleciał teleskop XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission).

