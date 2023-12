Chiny wysłały tajemniczy sygnał. Szpiegują z orbity?

Tajemniczy prom kosmiczny Shenlong już działa na orbicie Ziemi. Czy jest używany do szpiegowania?

Chiński Shenlong opuścił Ziemię w czwartek 14 grudnia z kosmodromu na pustyni Gobi. Od tego czasu jest bacznie obserwowany przez specjalistów i amatorów w USA i Europie. Choć jego działania nie umykają obserwatorom, cel już tak.

Silny sygnał wysłany w kierunku USA

Shenlong zdziwił obserwatorów na początku tygodnia. Prom wypuścił bowiem 6 (lub więcej) towarzyszy na orbicie. Nie jest jasne, jakie jest ich zadanie. Nawet nie wiadomo, czy wszystkie 6 obiektów to aparatura, czy może jednak część to pozostałości rakiety, która wyniosła Shenlong na orbitę. Mogą to być też atrapy, mające odwrócić uwagę – przy utajnionych misjach takie rzeczy nie są niespotykane.

Na pewno wiemy, że jeden z tych obiektów porusza się po okrągłej orbicie i utrzymuje wysokość, jest też relatywnie jasny według obserwatorów. Dwa inne mają orbity eliptyczne. Warto przypomnieć, że to trzecia misja tego promu i wypuszczanie mniejszych obiektów nie jest w jego przypadku nowością.

Kolejną falę podejrzeń wzbudziło przejście promu nad zachodnim wybrzeżem USA. Astronom a Kolumbii Brytyjskiej zaobserwował silny sygnał o częstotliwości 2280 MHz, wysłany przez Shenlong lub jednego z jego towarzyszy. Obserwator jest zdania, że to sygnał komunikacyjny. Do kogo został wysłany? Ne brak podejrzeń, że odebrać go miała zamaskowana chińska baza, znajdująca się na lądzie lub na morzu niedaleko wybrzeża. Sygnał byłby doskonale czytelny na niewielkich wysokościach nad poziomem morza. To oczywiście tylko spekulacje i być może nigdy nie poznamy prawdy.

