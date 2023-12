Prawdziwy taniec na Słońcu. Ten film trzeba zobaczyć

Nad powierzchnią Słońca tańczy pętla plazmy. Niesamowity widok możemy zobaczyć na filmie.

Nasza gwiazda szykuje taki spektakl co jakiś czas, a pasjonaci fotografii starają się go uwiecznić. Tu nie było inaczej. Fotograf Miguel Claro z Portugalii uważnie obserwował zjawisko i zrobił serię zdjęć, z której przygotował następnie film poklatkowy.

Przy okazji Claro oszacował rozmiar obłoku wyrzuconej plazmy. Był znacznie większy niż nasza planeta w całości.

Giants of the Solar System - Two Days in a Row Shows a Large Prominence Evolving from Miguel Claro on Vimeo.

Obłok plazmy większy od całej Ziemi

Takie zjawiska są następstwem protuberancji. To jasna struktura z relatywnie chłodnej plazmy (kilka do kilkudziesięciu tysięcy kelwinów), uwięzionej przez pole magnetyczne, widoczna często tuż nad koroną Słońca przez krótki czas. W końcu dochodzi do wybuchu i koronalnego wyrzutu masy – gigantycznego obłoku plazmy. To on uprawia tańce, zdradzając przy tym działanie pola magnetycznego.

Claro fotografował protuberację z 6 i 7 lutego 2022 r. i w tym samym roku został nagrodzony za jedno ze zdjęć w serii. Pomiar wykonany z użyciem pikseli zdjęć pozwolił mu oszacować, że tańcząca plazma stworzyła obłok około 10-krotnie większy od Ziemi. Właściwie to 10-krotnie wyższy, bo rozciągał się na znacznie większą odległość. Na filmie można zobaczyć orientacyjnie naniesione rozmiary planet Układu Słonecznego.

