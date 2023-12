UOKiK ukarał znany serwis. Kręcił w sprawie cen

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzał się wyszukiwarkom z ofertami na wycieczki różnych organizatorów. W pierwszej kolejności prezes urzędy Tomasz Chróstny podjął decyzję o nałożeniu kary na serwis wakacje.pl.

UOKiK podjął taką decyzję, ponieważ w ocenie urzędników oferty prezentowane na stronie wakacje.pl wprowadzały użytkowników w błąd. Chodzi przede wszystkim o rozbieżność między kwotami wyświetlanymi na głównej stronie wyszukiwania a kwotami prezentowanymi po rozwinięciu szczegółów oferty. UOKiK podał tutaj trzy przykłady:

Na stronach internetowych i w wyszukiwarkach ofert powinny być pokazywane ceny aktualne i kompletne, tak by konsument nie musiał weryfikować, jaki jest rzeczywisty koszt wycieczki w celu podjęcia najkorzystniejszej dla niego decyzji zakupowej. Przedsiębiorca prowadzący serwis internetowy, który umożliwia wyszukiwanie i sortowanie ofert z uwzględnieniem wysokości cen, odpowiada za przejrzyste ich prezentowanie, dlatego zgodnie z prawem musi mieć pewność, że cena zawiera wszystkie obowiązkowe opłaty i podawać je na każdym etapie, gdy informuje o koszcie wyjazdu. Nie można oczekiwać, że konsument będzie podchodził z podejrzliwością do przekazywanych mu informacji, tak samo jak nie można doprowadzać do sytuacji, aby wyszukiwarka ofert wprowadzała konsumentów w błąd.