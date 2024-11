Dreame X40 Ultra w genialnej promocji. Zniżka 36 proc.

Dreame X40 Ultra to jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy robot sprzątający, jaki można kupić w Polsce. Jego początkowo bardzo wysoka cena spadła aż 36% i jest to świetna okazja, by kupić taki sprzęt.

Dreame X40 Ultra jest jednym z najlepszych robotów sprzątających, jakie wymagający miłośnicy czystego domu mogą kupić na polskim rynku. W naszym teście urządzenie zostało wyróżnione najwyższą notą 10/10, co nie zdarza się często.

Dreame X40 Ultra – dlaczego jest taki dobry?

Robot sprzątający Dreame X40 Ultra wykorzystuje efektywny system ssania Vormax, który zapewnia ssanie aż 12 000 Pa, czyli 3-4 razy większe, niż oferuje większość urządzeń na rynku. Tak duża moc sprawia, że X40 Ultra poradzi sobie z najróżniejszymi zanieczyszczeniami, takimi jak sierść zwierząt domowych czy większe cząsteczki kurzu.

Robot Dreame jest wyposażony nie tylko w obrotowe i wysuwane pady mopujące, ale także w wysuwaną szczotkę boczną, dzięki czemu sprzęt ten dociera do nawet najtrudniejszych zakamarków. Szczotka może unieść się o 10 mm, dzięki czemu zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym między suchymi i mokrymi zabrudzeniami – jest to szczególnie ważne podczas czyszczenia dywanów.

Dreame X40 Ultra wykorzystuje również technologię MopExtend RoboSwing, która umożliwia dokładne sprzątanie trudno dostępnych obszarów. Dzięki niej pady mopujące mogą wysunąć się nawet do 4 cm. Sprawia to, że Dreame X40 Ultra jest w stanie dokładnie wyczyścić podłogi wzdłuż listew przypodłogowych oraz krawędzi.

Na tym nie koniec. Dreame X40 Ultra został również wyposażony w zaawansowaną technologię wykrywania i czyszczenia OmniDirt. Integracja kamery RGB z systemem rozpoznawania stopnia zabrudzenia pozwala robotowi Dreame X40 Ultra na inteligentne dostosowanie siły czyszczenia — od delikatnego zbierania kurzu po energiczne usuwanie trudnych plam.

Robot dostosowuje się do różnych typów podłóg i poziomów zabrudzenia dzięki funkcji CleanGenius, która wyróżnia się rozpoznawaniem otoczenia 360° i pozwala maszynie na unikanie przeszkód.

Dreame X40 Ultra to bardzo inteligentna bestia, która działa w pełni automatycznie. Robot sam opróżni swój zbiornik na kurz oraz wyczyści pady mopujące w gorącej wodzie o temperaturze 70°C.

Obsługa robota jest możliwa za pomocą aplikacji Dreamehome i sterowania głosowego.

Dreame X40 Ultra nareszcie w świetlnej cenie

Jeszcze niedawno Dreame X40 Ultra odstraszał ceną – kosztował aż 6099 zł, co studziło pomysły na kupno takiego sprzętu do domu. Teraz jednak robot dostępny jest z fantastycznym rabatem aż 36%, dzięki czemu można go dostać za 3899 zł. Biorąc pod uwagę przeogromne możliwości sprzętu, jest to świetna cena.



Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl), Dreame

Źródło tekstu: Dreame, opracowanie własne