Ciągnie aż miło. Na rynek wkracza Dreame Z20

Sprzątanie domu też może być przyjemne. Wystarczy zainwestować w porządne narzędzia, takie jak najnowszy inteligentny odkurzacz pionowy Dreame Z20.

Czasy dużych, ciężkich i głośnych odkurzaczy w polskich domach już dawno przeminęły. Obecnie można kupić równie wydajne, ale znacznie wygodniejsze w użytkowaniu rozwiązania. A najlepszym tego dowodem jest najnowszy model w ofercie firmy Dreame, który debiutuje dzisiaj w sprzedaży.

Promocyjna cena Dreame Z20 wynosi 1949 złotych

Deame Z20 to odkurzacz pionowy oferujący szereg ciekawych rozwiązań. Maksymalna moc ssania wynosi 250 AW, ale urządzenie dysponuje inteligentnym systemem wykrywania zabrudzeń i automatycznej regulacji. Dopełnia to filtr HEPA H14, który zatrzymuje aż 99,99% cząsteczek <0,3 μm.

Wbudowany akumulator według producenta pozwala na nawet 90 minut odkurzania w trybie ECO. Ma to wystarczyć na posprzątanie domu o powierzchni do 200 m2. Mamy tutaj oczywiście do czynienia z konstrukcją bezworkową, a pojemnik na brud ma pojemność 0,6 litra i można go opróżnić jednym kliknięciem.

Dreame Z20 waży zaledwie 2,2 kg i posiada czytelny ekran LCD. W zestawie dostajemy zatrzęsienie różnych końcówek - szczotka uniwersalna z oświetleniem; miękka szczotka wałkowa z oświetleniem; elektryczna mini szczotka; ssawka uniwersalna i obrotowa miękka szczotka do usuwania kurzu.

Oprócz tego producent dorzuca nam jeszcze elementy takie jak rura odkurzacza, elastyczny adapter, wąż przedłużający i podstawkę - nie trzeba męczyć się z wierceniem uchwytu naściennego. Dreame Z20 debiutuje dzisiaj w Polsce w promocyjnej cenie 1949 złotych.

Źródło zdjęć: Dreame

Źródło tekstu: Dreame, oprac. własne