Biedronka kończy wakacyjną wyprzedaż z przytupem. Warto się pospieszyć

Biedronka kończy wyprzedaż powakacyjną z przytupem. Telewizor w tak dobrej cenie, nie zdarza się często. Oferta ważna od 1 września do 29 września.

Od dzisiaj do 29 września, lub do skończenia zapasów, telewizor nabędziemy w promocyjnej cenie 989 złotych. Regularna cena produktu to 1,299 złotych. Można go nabyć na stronie sklepu internetowego Biedronka Home. Sklep zapewnia dostawę gratis i kuriera w ciągu 1-3 dni.

Telewizor 40' Telefunken 40FAG8030, Android TV, HDR

To nic innego, jak nowoczesny telewizor LED Full HD z HDR10, z wbudowanym tunerem do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej, kablowej oraz satelitarnej bez konieczności użycia dekodera zewnętrznego. Posiada dostęp do internetu, bezprzewodowo poprzez Wi-Fi, z funkcją Bluetooth oraz z multimedialnym złączem USB. Telewizor wyposażony jest w system Android 11, umożliwiający instalację przeglądarki internetowej oraz wielu aplikacji i gier.

Specyfikacja sprzętu:

przekątna ekranu: 40'

format obrazu: 16:9

rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli Full HD

zastosowana technologia panelu: LCD

częstotliwość odświeżania obrazu: 50 Hz

klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR): E

pobór mocy w trybie włączenia dla SDR: 37 W

klasa efektywności energetycznej dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR): G

pobór mocy w trybie włączenia dla HDR: 67 W

zużycie energii w trybie czuwania: <0,5 W

Android TV 11

Dolby Audio

Dolby Digital Plus (DD+)

Equalizer

Chromecast

Asystent Google

kontrast dynamiczny

Micro Dimming

HDR10

odtwarzacz multimedialny

kontrola rodzicielska

HBBTV: 2.0.2

Netflix

YouTube

Amazon Prime Video

VESA M4 100 x 100

