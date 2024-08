Lidl pozamiatał. Ulubiony sprzęt Polaków aż 700 zł taniej

Dla wszystkich miłośników gotowania Lidl przygotował nie lada gratkę. Już od poniedziałku 9 września do soboty 14 września do oferty specjalnej Lidla powróci kultowy lidlomix po promocyjnej cenie 1799 zlotych, czyli aż 700 złotych taniej niż w regularnej sprzedaży. Warto już zacząć szykować portfele. Kto wie, kiedy znów nadarzy się aż tak okazyjna cena. Oferta promocyjna będzie obowiązywała stacjonarnie wraz z kuponami oraz w sklepie online.

Temorobot MC Smart z Wi-Fi, 1200 W to urządzenie, którego właściwie nie trzeba nikomu przedstawiać. Na wszelki wpadek, jednak przybliżymy, w skrócie, jego największe zalety. Nie tylko te cenowe.

To twój prawdziwy kuchenny przyjaciel. Z wysokiej jakości 8-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, rozbudowanymi programami automatycznymi, możliwością gotowania z instrukcją video oraz sterowaniem głosowym za pomocą Google Assistant.

Z rzeczy istotnych, to fakt, że aż 95% klientów Lidla poleca ten sprzęt. Na stronie sklepu internetowego można też poczytać liczne opinie o urządzeniu. Nie brakuje też wskazania pewnych wad sprzętu.

Póki co jestem zadowolona i pozytywnie nastawiona do prac kuchennych :) Przekonała mnie cena do zakupu. Jest duży, prezentuje się super w miejscu, które jakby czekało na taki zakup :) Uczę się pilnie obsługi. Brakuje mi różnorodności przepisów, bo by wprowadzić własny trochę się gubię przy wszystkich ustawieniach. Jest gotowanie, ugniatanie itd. Być może jeszcze dobrze go nie poznałam, stąd mój problem. Nie narzekam, wręcz jestem w siódmym niebie, że w końcu kupiłam to, o czym marzyłam od lat.