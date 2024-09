Biedronka z mega promocją na czasie. Tylko teraz za 99 zł

W Biedronce sporo rarytasów do wzięcia. Można wybierać i przebierać w promocjach. Naszą uwagę przykuło jedno urządzenie elektryczne w mega dobrej cenie. Zwłaszcza teraz może okazać się szalenie przydatne.

Przełom września i października to raj dla grzybiarzy. Wystarczy spojrzeć na media społecznościowe, gdzie zalewa nas wprost fala zdjęć z udanych wypraw leśnych. Zwłaszcza po minonym weekendzie. Jeśli nie mamy co zrobić z udanymi zbiorami, Biedronka ma dla nas idealne rozwiązanie, które ułatwi nam robienie zapasów. Tylko w dniach 29 września - 13 października, zakupimy suszarkę w cenie 99 złotych (regularna cena to 149 złotych). Promocja obowiązuje w sklepie internetowym Biedronka Home.

Suszarka do warzyw i owoców SGB001 Lafe, 250 W

Urządzenie świetnie sprawdzi się w procesie suszenia zarówno grzybów, jak i ziół, ziaren, mięsa czy owoców i warzyw. Suszarkę wyposażono w dużą moc 250 W, dzięki czemu proces suszenia produktów jest znacznie przyspieszony.

Pięć pojemnych tac pozwala jednocześnie wysuszyć duże ilości różnych warzyw i owoców. Jeśli jednak nie chcesz suszyć tak dużej ilości jedzenia, zbędne tace można zdemontować, zaoszczędzając miejsce. Przezroczyste elementy powalają na stałą kontrolę procesu suszenia. Wbudowany wentylator pozwala na równomierne suszenie jedzenia na wszystkich piętrach, a zastosowanie tacek z otworami zapobiega postawaniu pleśni i wspomaga przepływ powietrza. W suszarce możemy dowolnie regulować temperaturę. W przypadku zasłonięcia otworów wentylacyjnych urządzenie samo się wyłączy.

Główne cechy:

moc 250 W

5 pojemnych tac

wbudowany wentylator

regulacja temperatury

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka Home